SBS новини українською - 29/10/2022

Паводкові води продовжують просуватися далі на північний захід у Новому Південному Уельсі, а деякі громади готуються до тижневої ізоляції.





Місто Мангінді на кордоні Нового Південного Уельсу та Квінсленда готується бути відрізаним через паводок на три тижні.





Тим часом криза повені у штаті Вікторія триває, оскільки постійні дощі не можуть зменшити тиск на річки навколо штату.





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Попередження про повінь для річки Сноуі було зменшено, оскільки річка досягла піку.





Хоча на сьогодні в Орбості прогнозується більше дощів, очікується, що це не вплине на рівень річок.





На півночі штату все ще небезпечно повертатися в Керанг.





Місто було ізольовано протягом тижня через те, що дороги були під водою, і очікується, що повінь залишатиметься на помірному рівні до сьогодні.









Річка Муррей в Ечуці, схоже, залишатиметься вище рівня великої повені до 6 листопада.







