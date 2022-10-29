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SBS новини українською - 29/10/2022

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SBS українською, 15:00 FM, TV Ch. 38 та 302, щочетверга Source: SBS

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Published 29 October 2022 at 2:25pm
By Essam Al-Ghalib
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS

У цьому бюлетені... Spirit of Tasmania підтверджує, що більше не перевозитиме худобу; Чоловікові Ненсі Пелосі зробили операцію, щоб відновити перелом черепа після нападу на будинок; А в регбі Wallaroos сподіваються на шлях до півфіналу Чемпіонату світу з регбі.

Published 29 October 2022 at 2:25pm
By Essam Al-Ghalib
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Паводкові води продовжують просуватися далі на північний захід у Новому Південному Уельсі, а деякі громади готуються до тижневої ізоляції.

Місто Мангінді на кордоні Нового Південного Уельсу та Квінсленда готується бути відрізаним через паводок на три тижні.

Тим часом криза повені у штаті Вікторія триває, оскільки постійні дощі не можуть зменшити тиск на річки навколо штату.

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Попередження про повінь для річки Сноуі було зменшено, оскільки річка досягла піку.

Хоча на сьогодні в Орбості прогнозується більше дощів, очікується, що це не вплине на рівень річок.

На півночі штату все ще небезпечно повертатися в Керанг.

Місто було ізольовано протягом тижня через те, що дороги були під водою, і очікується, що повінь залишатиметься на помірному рівні до сьогодні.



Річка Муррей в Ечуці, схоже, залишатиметься вище рівня великої повені до 6 листопада.



А річка Ярра піднялася через триваючі дощі, і очікується, що сьогодні досягне піку.
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