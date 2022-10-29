SBS новини українською - 29/10/2022

Паводкові води продовжують просуватися далі на північний захід у Новому Південному Уельсі, а деякі громади готуються до тижневої ізоляції.
Місто Мангінді на кордоні Нового Південного Уельсу та Квінсленда готується бути відрізаним через паводок на три тижні.
Тим часом криза повені у штаті Вікторія триває, оскільки постійні дощі не можуть зменшити тиск на річки навколо штату.
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Попередження про повінь для річки Сноуі було зменшено, оскільки річка досягла піку.
Хоча на сьогодні в Орбості прогнозується більше дощів, очікується, що це не вплине на рівень річок.
На півночі штату все ще небезпечно повертатися в Керанг.
Місто було ізольовано протягом тижня через те, що дороги були під водою, і очікується, що повінь залишатиметься на помірному рівні до сьогодні.
Річка Муррей в Ечуці, схоже, залишатиметься вище рівня великої повені до 6 листопада.
А річка Ярра піднялася через триваючі дощі, і очікується, що сьогодні досягне піку.