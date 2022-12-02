Новини SBS українською - 3/12/2022

Посольство Пакистану в столиці Афганістану Кабулі зазнало нападу, який пакистанська влада вважає спробою вбивства.

Протестувальника проти кліматичних змін, який заблокував Сіднейський міст Харбор, засуджено щонайменше до восьми місяців ув'язнення.

Теоретик змови Алекс Джонс подав заяву про банкрутство менш ніж через два місяці після того, як суд присяжних зобов’язав його та його компанію виплатити понад 1 мільйон доларів за поширення брехні про масову стрілянину в Сенді Хук.