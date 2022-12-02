Новини SBS українською - 3/12/2022

Highlights
- Батько вагітної жінки з Перту, яка загинула після нападу на торговий центр, віддає емоційну данину поваги...
- Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з президентом США Джо Байденом...
- Австралія готується до матчу чемпіонату світу проти Аргентини.
- Посольство Пакистану в Кабулі зазнало нападу...
- Швейцарія та Південна Корея здобули останні два місця в плей-офф на чемпіонаті світу.
- Швейцарці перемогли Сербію з рахунком три м’ячі проти двох і посіли друге місце після Бразилії в групі G.
- Посольство Пакистану в столиці Афганістану Кабулі зазнало нападу, який пакистанська влада вважає спробою вбивства.
- Протестувальника проти кліматичних змін, який заблокував Сіднейський міст Харбор, засуджено щонайменше до восьми місяців ув'язнення.
- Теоретик змови Алекс Джонс подав заяву про банкрутство менш ніж через два місяці після того, як суд присяжних зобов’язав його та його компанію виплатити понад 1 мільйон доларів за поширення брехні про масову стрілянину в Сенді Хук.
- Шиїтський священнослужитель в Іраку вимагав від своїх послідовників підписати клятву проти ЛГБТ.
Шиїтський священнослужитель Муктада аль-Садр опублікував заяву в Twitter у середу, закликаючи «віруючих чоловіків і жінок об’єднатися по всьому світу для боротьби з ЛГБТ-спільнотою».