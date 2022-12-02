SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Новини SBS українською - 3/12/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

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SBS українською, 15:00 FM, TV Ch. 38 та 302, щочетверга Source: SBS

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Published 3 December 2022 at 10:49am
By Catriona Stirrat
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
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Країни Європейського Союзу домовилися обмежити експортну ціну російської нафти на рівні 60 доларів США за барель. Польща була єдиним членом, який все ще не бажав підписувати угоду, і її схвалення тепер прокладає шлях до офіційної угоди.

Published 3 December 2022 at 10:49am
By Catriona Stirrat
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Available in other languages
Highlights
  • Батько вагітної жінки з Перту, яка загинула після нападу на торговий центр, віддає емоційну данину поваги...
  • Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з президентом США Джо Байденом...
  • Австралія готується до матчу чемпіонату світу проти Аргентини.
  • Посольство Пакистану в Кабулі зазнало нападу...
  • Швейцарія та Південна Корея здобули останні два місця в плей-офф на чемпіонаті світу.
  • Швейцарці перемогли Сербію з рахунком три м’ячі проти двох і посіли друге місце після Бразилії в групі G.
  • Посольство Пакистану в столиці Афганістану Кабулі зазнало нападу, який пакистанська влада вважає спробою вбивства.
  • Протестувальника проти кліматичних змін, який заблокував Сіднейський міст Харбор, засуджено щонайменше до восьми місяців ув'язнення.
  • Теоретик змови Алекс Джонс подав заяву про банкрутство менш ніж через два місяці після того, як суд присяжних зобов’язав його та його компанію виплатити понад 1 мільйон доларів за поширення брехні про масову стрілянину в Сенді Хук.
  • Шиїтський священнослужитель в Іраку вимагав від своїх послідовників підписати клятву проти ЛГБТ.
    Шиїтський священнослужитель Муктада аль-Садр опублікував заяву в Twitter у середу, закликаючи «віруючих чоловіків і жінок об’єднатися по всьому світу для боротьби з ЛГБТ-спільнотою».
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