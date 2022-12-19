SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Бюлетень SBS новин - 19/12/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS Ukrainian

Source: SBS / SBS Ukrainian

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Published 19 December 2022 at 6:55pm
By Sam Dover, Bogdan Rudnytski, Allan Lee
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS

19/12/2022. Добірка новин про події в Австралії, Україні та світі. Міністерка закордонних справ Австралії поїде до Китаю. Нова система надання зіркових рейтингів для постачальників послуг з догляду за людьми похилого віку - для будинків для престарілих, як для готелів. Президент України - про російські ракетні обстріли українців та українські міста і села. Франція програла фінал чемпіонату світу Аргентині. Про це і більше новин 24/7 є тут: SBS Українською - sbs.com.au/ukrainian

Published 19 December 2022 at 6:55pm
By Sam Dover, Bogdan Rudnytski, Allan Lee
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
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