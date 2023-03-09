Бюлетень SBS новин - 9-03-2023

SBS Ukrainian

Source: SBS / SBS Ukrainian

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SBS Audio. Про найважливіше із потоку новин в Австралії, Україні та світі на час виходу програми SBS Українською. Лейбористи і 'зелені' Австралії погодилися щодо угоди з національного фонду реконструкції. Грузини протестують проти закону про пресу. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррішем у Києві. Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Підтримка Лейбористської партії від Партії зелених означає, що Федеральний уряд забезпечив необхідні голоси для голосування за фонд у розмірі 15 мільярдів доларів.

Прем'єр-міністр Ентоні Альбанізі перебуває в чотириденній поїздці до Індії, де прагне зміцнити відносини Австралії з південноазіатською нацією.
India Australia Cricket
Indian Prime Minister Narendra Modi, second right, with his Australian counterpart Anthony Albanese, centre, raise their hands with Indian and Australian cricket team captains Rohit Sharma, right, and Steven Smith, left, at the start of the fourth cricket test match between India and Australia in Ahmedabad, India, Thursday, March 9, 2023. Source: AP / Ajit Solanki/AP/AAP Image
Протести відбуваються у Франції, де проходять демонстрації проти пенсійної реформи.

Прем'єр Нової Південної Валії Домінік Перроттей заявив, що пасажири в Сіднеї отримають безкоштовний проїзд через деякий час після виборів у штаті після того Sydney Trains зазнав збою у сфері технологій.

У Вікторії лікарні мають справу зі значним відключенням системи I-T, що зачіпає одну з найбільших служб охорони здоров'я Мельбурна - Eastern Health є одним з основних операторів лікарень штату.


Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian


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