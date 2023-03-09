Бюлетень SBS новин - 9-03-2023

Підтримка Лейбористської партії від Партії зелених означає, що Федеральний уряд забезпечив необхідні голоси для голосування за фонд у розмірі 15 мільярдів доларів.





Прем'єр-міністр Ентоні Альбанізі перебуває в чотириденній поїздці до Індії, де прагне зміцнити відносини Австралії з південноазіатською нацією.



Indian Prime Minister Narendra Modi, second right, with his Australian counterpart Anthony Albanese, centre, raise their hands with Indian and Australian cricket team captains Rohit Sharma, right, and Steven Smith, left, at the start of the fourth cricket test match between India and Australia in Ahmedabad, India, Thursday, March 9, 2023. Source: AP / Ajit Solanki/AP/AAP Image Протести відбуваються у Франції, де проходять демонстрації проти пенсійної реформи.





Прем'єр Нової Південної Валії Домінік Перроттей заявив, що пасажири в Сіднеї отримають безкоштовний проїзд через деякий час після виборів у штаті після того Sydney Trains зазнав збою у сфері технологій.





У Вікторії лікарні мають справу зі значним відключенням системи I-T, що зачіпає одну з найбільших служб охорони здоров'я Мельбурна - Eastern Health є одним з основних операторів лікарень штату.







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