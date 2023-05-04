Україна сьогодні - 4-05-2023

Перебуваючи у Гельсінкі президент Зеленський також заявив, що Україна не атакувала кремлівську резиденцію президента Росії та Путіна, а залишає це для міжнародного трибуналу. Зеленський наголосив, що українці борються на власній території й захищають свої села та міста. Президент Україна також зауважив, що з огляду на брак зброї Україна не може "будь-де її використовувати". Відповідаючи на запитання, чому росія вдається до таких звинувачень і методів, Зеленський висловив думку, що Путін більше не має чим мотивувати своє суспільство, аби відправляти своїх громадян на смерть.





3 травня Москва звинуватила Україну в атаці Кремля дронами в ніч із вівторка на середу. Радник голови ОП Михайло Подоляк підозрює, що росія готує новий терористичний акт, який прагне виправдати нібито атакою безпілотників на кремль. Про це він написав у Twitter. І наголосив, що українські війська ведуть оборонну війну і не атакують обʼєкти в росії, бо це «не вирішує жодної воєнної задачі». Однак, подібні інциденти, за його словами, дають підстави рф виправдати свої атаки на цивільних. Речник президента Сергій Никифоров у коментарі Суспільному також заперечив причетність України до ударів по Кремлю, називаючи це «нагнітанням ситуації перед 9 травня». Тим часом заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв закликав до "фізичного усунення" президента України Володимира Зеленського та його оточення. Про це він написав на своєму каналі одній із соціальних мереж.





Російська армія ж вже 435-й день поспіль продовжує ліквідовувати мирне населення України. Лише за один день 3 травня на одній лише Херсонщині російськими обстрілами по цивільних об'єктах - магазинах, вокзалу та заправці - було вбито понад два десятки людей, близько півсотні поранено. Розповідає перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський.





Почастішали атаки російської армії по всій території України. Під час нічної атаки російськими дронами вночі проти 3 травня Повітряні сили ЗСУ збили 21 з 26 запущених "шахедів". Російські армійці запустили бойові дрони з двох напрямків: з Брянської області та зі східного узбережжя Азовського моря, - розповів у телемарафоні речник повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.





А кількома днями раніше російська армія вдалася до масованої ракетної атаки по тилових містах України. Найбільше руйнувань та жертв - у місті Умань на Черкащині. У ніч проти 28 квітня російська ракета поцілила в житловий будинок в Умані. Загинули 23 людини. Загалом було пошкоджено 10 багатоквартирних будинків. Повідомив голова Черкаської військової адміністрації Ігор Табурець .





Коли ворог нічого не може досягнути на полі бою – він б'є по мирних містах. Так останні обстріли росіянами українських міст прокоментував речник Східного угруповання військ Збройних Сил України Сергій Череватий. Про це він сказав в ефірі Єдиного марафону. На фронті ж найскладнішою залишається ситуація на Бахмутському напрямку, повідомив полковник. Захоплення росіянами Бахмута до 9-го травня, про що говорять пропагандистські медіа країни-агресора, Череватий назвав малоймовірним і нереалістичним.





Наступ на Україну з боку Білорусі українцям поки що не загрожує. Водночас у північній частині кордону все ще перебувають війська окупантів і літаки. За словами Командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва , на території Білорусі розташовані група військової авіації приблизно 2,5 тисячі солдатів. У розташованих близько до українського кордону Брянській і Курській областях Росії зафіксували близько 17 тисяч військових.





На початку повномасштабного вторгнення росія щодоби використовувала до 60 тисяч пострілів різного калібру, однак зараз її спроможності зменшилися. Про це заявив міністр оборони Олексій Резников в ефірі телемарафону. За його словами, Україна ж вирішує питання снарядного голоду не кількісними, а якісними показниками: компенсувати це дозволяє точна західна зброя. Крім того, для контрнаступу ЗСУ вже накопичений резерв, каже міністр оборони.





У Росії є запас міцності, тому санкційний тиск на країну-агресорку потрібно посилювати. На цьому наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко. За його словами, Україна торік втратила майже третину економіки, внаслідок повномасштабного вторгнення. При цьому, Росія навпаки спромоглася отримати надприбутки на світовому енергетичному ринку.





Термін, яким багато українців неформально називали російську владу, і якому намагались дати визначення західні науковці, відтепер є частиною українського законодавства. Вчора Верховна Рада схвалила постанову, яка визначає політичний режим у Росії як «рашизм», а також засуджує ідеологічні засади та суспільні практики російського режиму, називаючи їх тоталітарними й людиноненависницькими. Депутати пояснюють, що це дозволить сформувати єдиний підхід міжнародних інституцій до російської політики, яка стала підґрунтям невиправданої збройної агресії проти України. Прокоментував Суспільному це рішення Секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов .



The TVORCHI band, which will represent Ukraine at the Eurovision Song Contest 2023, has left for Liverpool. Credit: Ukrinform Учасники Євробачення-2023 від України - гурт TVORCHI прибули до Великої Британії, де, власне, і відбудеться цьогорічний міжнародний пісенний конкурс. Через повномасштабне російське російське вторгнення цивільна авіація в країні наразі не діє, артисти вирушили з Києва залізницею. На Євробаченні-2023, що стартує 9 травня, TVORCHI представлятимуть Україну з піснею Heart of Steel, в якій йдеться про незламність українців.





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