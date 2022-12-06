SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Бюлетень SBS новин - 6/12/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS Ukrainian

Source: SBS / SBS Ukrainian

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Published 6 December 2022 at 6:16pm
By Debora Groake, Bogdan Rudnytski, Catriona Stirrat
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
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6/12/2022. SBS news in Ukrainian. СБС новини українською. Резервний Банк Австралії підвищив готівкову процентну ставку на 0,25% і тепер загальний відсоток становить 3,1%, що є найвищим показником за останні 10 років. Офіс Прем'єр-міністра Австралії підтверджує, що Національний кабінет міністрів збереться віртуально у наступну п'ятницю. Уряд Австралії інвестує понад 300 мільйонів доларів у освіту дітей перших націй. Більше новин є тут: sbs.com.au/ukrainian

Published 6 December 2022 at 6:16pm
By Debora Groake, Bogdan Rudnytski, Catriona Stirrat
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages
Нове дослідження показує, що жінкам-мігранткам та біженцям заважають реалізувати свій економічний потенціал в Австралії, незважаючи на високий рівень кваліфікованої роботи та освіти. У звіті Університету Канберри «Невикористаний потенціал», підготовленому Settlement Services International, було виявлено, що жінки-мігранти та біженці, народжені в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, в середньому мають кращу освіту, ніж жінки австралійського походження, але...

Міністр оборони Сполучених Штатів привітав Міністра оборони Австралії в Пентагоні.

Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй з прав людини був змушений зустрітися з активістами в укриттях в Києві через те, що Росія знову завдала масові авіаудари по всій Україні.

Обмеження цін на російську нафту набуває чинності. Європейський Союз планує гарантувати, що Росія не отримає прибутку від зростання цін на нафту.

Жінки-боксери на Кубі святкують історичний момент.

Футбол у Катарі.



Більше новин є тут: sbs.com.au/ukrainian







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