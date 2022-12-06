Бюлетень SBS новин - 6/12/2022

Нове дослідження показує, що жінкам-мігранткам та біженцям заважають реалізувати свій економічний потенціал в Австралії, незважаючи на високий рівень кваліфікованої роботи та освіти. У звіті Університету Канберри «Невикористаний потенціал», підготовленому Settlement Services International, було виявлено, що жінки-мігранти та біженці, народжені в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, в середньому мають кращу освіту, ніж жінки австралійського походження, але...





Міністр оборони Сполучених Штатів привітав Міністра оборони Австралії в Пентагоні.





Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй з прав людини був змушений зустрітися з активістами в укриттях в Києві через те, що Росія знову завдала масові авіаудари по всій Україні.





Обмеження цін на російську нафту набуває чинності. Європейський Союз планує гарантувати, що Росія не отримає прибутку від зростання цін на нафту.





Жінки-боксери на Кубі святкують історичний момент.





Футбол у Катарі.









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