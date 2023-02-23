Бюлетень SBS новин - 23-02-2023

Один з чотирьох людей, які утримуються в заручниках в Папуа-Новій Гвінеї, був звільнений, але австралійський професор залишається в полоні.





Кампанія «Так» за «Голос корінних народів» до парламенту офіційно стартує в Аделаїді сьогодні ввечері.





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