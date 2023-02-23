Бюлетень SBS новин - 23-02-2023

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Source: SBS / SBS Ukrainian

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Qantas повертається до прибутковості вперше з часів пандемії коронавiрусу. Китай зобов'язується поглиблювати співпрацю з Росією, але зброї поставляти не буде. Тим часом Президент Сполучених Штатів Джо Байден обговорив безпеку з лідерами східного флангу НАТО. Двоє австралійців загинули в авіакатастрофі на Філіппінах. Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Один з чотирьох людей, які утримуються в заручниках в Папуа-Новій Гвінеї, був звільнений, але австралійський професор залишається в полоні.

Кампанія «Так» за «Голос корінних народів» до парламенту офіційно стартує в Аделаїді сьогодні ввечері.

Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian


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