Бюлетень SBS новин - 23-02-2023

Один з чотирьох людей, які утримуються в заручниках в Папуа-Новій Гвінеї, був звільнений, але австралійський професор залишається в полоні.
Кампанія «Так» за «Голос корінних народів» до парламенту офіційно стартує в Аделаїді сьогодні ввечері.
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