Бюлетень SBS новин - 26/09/2022

Федеральний скарбник Джім Чалмерс каже, що Австралія не застрахована від глобального спаду, оскільки стикається зі зростанням витрат на обслуговування боргу країни.



Глобальна ситуація погіршується, і виклики у світовій економіці, а також у США, Великобританії, Китаї, Європі та інших країнах, і ці виклики посилюються, а не розсіюються, і ми не будемо повністю захищені від цього, - Федеральний скарбник Джім Чалмeрс.

นายแอนโทนี อัลบานีซี (Anthony Albanese) นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียและนายจิม ชาลเมอร์ส (Jim Chalmers) รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง Source: AAP / AAP Image Прем'єр-міністр Австралії каже, що кібератака на Optus має стати величезним тривожним дзвінком для бізнес-сектора країни.





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Російська поліція заарештувала щонайменше 100 осіб після зіткнень з протестувальниками в Дагестані.





Лідер ультраправих Джорджія Мелоні заявила про перемогу на національних виборах в Італії і бере курс на те, щоб стати першою жінкою -прем'єр-міністром країни.



