SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Бюлетень SBS новин - 26/09/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS Ukrainian

Source: SBS / SBS Ukrainian

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Published 26 September 2022 at 6:37pm, updated an hour ago at 6:40pm
By Tina Quinn, Hannah Kwon
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS

26/09/2022. Про найважливіше із потоку новин в Австралії, Україні та світі. Австралії: призначено голову правління Національного аґентства зі страхування інвалідності. Питання на порядку денного у парламенті Австралії щодо антикорупційної комісії. США застерігають Росію від застосування ядерної зброї у війні з Україною, погрожуючи Росії «катастрофічними наслідками»...

Published 26 September 2022 at 6:37pm, updated an hour ago at 6:40pm
By Tina Quinn, Hannah Kwon
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Федеральний скарбник Джім Чалмерс каже, що Австралія не застрахована від глобального спаду, оскільки стикається зі зростанням витрат на обслуговування боргу країни.
Глобальна ситуація погіршується, і виклики у світовій економіці, а також у США, Великобританії, Китаї, Європі та інших країнах, і ці виклики посилюються, а не розсіюються, і ми не будемо повністю захищені від цього, - Федеральний скарбник Джім Чалмeрс.
Australian Prime Minister Anthony Albanese and Australian Treasurer Jim Chalmers.
นายแอนโทนี อัลบานีซี (Anthony Albanese) นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียและนายจิม ชาลเมอร์ส (Jim Chalmers) รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง Source: AAP / AAP Image
Прем'єр-міністр Австралії каже, що кібератака на Optus має стати величезним тривожним дзвінком для бізнес-сектора країни.

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Російська поліція заарештувала щонайменше 100 осіб після зіткнень з протестувальниками в Дагестані.

Лідер ультраправих Джорджія Мелоні заявила про перемогу на національних виборах в Італії і бере курс на те, щоб стати першою жінкою -прем'єр-міністром країни.

Про це і більше - на веб-сторінці
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