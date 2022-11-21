SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Бюлетень SBS новин - 21/11/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

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Published 21 November 2022 at 3:36pm, updated 21 November 2022 at 3:39pm
By Samantha Beniac Brooks, Bogdan Rudnytski, Nikki Gregorio
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages

21/11/2022. Про деякі важливі події в Австралії, Україні та світі. Уряд Австралії наполягає на тому, щоб його законопроєкт щодо реформи виробничих відносин булв прийнятий, незважаючи на спротив декотрих ключових сенаторів і парламентарів. Компаніяб яка ввела спосіб і форму розрахунків «Купуй зараз, плати потім» стикається із проблемами і можливим наглядом державних служб...

Published 21 November 2022 at 3:36pm, updated 21 November 2022 at 3:39pm
By Samantha Beniac Brooks, Bogdan Rudnytski, Nikki Gregorio
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages
Ядерне агентство Організації Об'єднаних Націй засудило серію обстрілів української Запорізької атомної електростанції. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі звинуватив нападників у "грі з вогнем", закликавши вжити термінових заходів для запобігання ядерної катастрофи.

П'ятеро людей загинули після стрілянини в гей-нічному клубі в США. Ще вісімнадцять людей отримали поранення в результаті інциденту в клубі Q в місті Колорадо-Спрінгс в штаті Колорадо.

Жителів Нової Південної Валії попереджають, щоб вони готувалися до суворої погоди, оскільки вже затопленому місту видається наказ про евакуацію. Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає людей в Deniliquin, на південному заході штату, покинути свої будинки до середи, 23 листопада. Руйнівні вітри до 90 кілометрів на годину також очікуються для більшої частини штату сьогодні, 21 листопада.
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Про це і більше детальніше є тут: sbs.com.au/ukrainian

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