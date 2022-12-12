SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Бюлетень SBS новин - 12/12/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

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Published 12 December 2022 at 5:02pm
By Hannah Kwon, Allan Lee, Sahil Makkar
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
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12/12/2022. Про найважливіші події в Австралії, Україні та світі. І далі вирують дебати з приводу запланованого Федеральним урядом Австралії обмеження цін на енергоносії. COVID-19: застереження щодо ризиків та пріоритетів у різдвяно-новорічну пору. Більше новин є тут: sbs.com.au/ukrainian

Published 12 December 2022 at 5:02pm
By Hannah Kwon, Allan Lee, Sahil Makkar
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages
Останні дані, опубліковані Агентством з гендерної рівності на робочих місцях, показують, що розрив в оплаті праці залишається застряглим на рівні 22,8 відсотка. Диспропорція у 2021-2022 фінансовому році була такою ж, як і роком раніше, коли жінкам платили 77 центів за кожен один долар, зароблений у той час чоловіками.

Україна заявляє, що її одеський порт наразі не працює після останньої атаки Росії на енергосистему регіону. A Президент Володимир Зеленський каже, що понад п'ять мільйонів людей на півдні залишилися без електропостачання після ударів російських безпілотників по двох енергетичних об'єктах.

Орендна плата в Сіднеї та регіональних районах різко зросла, а середня орендна плата у штаті зросла з $386 до 420 доларів на тиждень у період з 2016 по 2021 рік.

Telstra вибачилася після того, як випадково опублікувала дані тисяч клієнтів в Інтернеті.

Більше новин є тут:
 sbs.com.au/ukrainian




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