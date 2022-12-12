Бюлетень SBS новин - 12/12/2022

Останні дані, опубліковані Агентством з гендерної рівності на робочих місцях, показують, що розрив в оплаті праці залишається застряглим на рівні 22,8 відсотка. Диспропорція у 2021-2022 фінансовому році була такою ж, як і роком раніше, коли жінкам платили 77 центів за кожен один долар, зароблений у той час чоловіками.





Україна заявляє, що її одеський порт наразі не працює після останньої атаки Росії на енергосистему регіону. A Президент Володимир Зеленський каже, що понад п'ять мільйонів людей на півдні залишилися без електропостачання після ударів російських безпілотників по двох енергетичних об'єктах.





Орендна плата в Сіднеї та регіональних районах різко зросла, а середня орендна плата у штаті зросла з $386 до 420 доларів на тиждень у період з 2016 по 2021 рік.





Telstra вибачилася після того, як випадково опублікувала дані тисяч клієнтів в Інтернеті.



