Бюлетень SBS новин - 29-03-2023

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Source: SBS / SBS Ukrainian

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29-03-2023. Про найважливіше із потоку новин в Австралії, Україні та світі на час виходу радіовісника новин SBS Українською. Суддя Пол Бреретон був оголошений першим національним антикорупційним комісаром в Австралії. Прем'єр-міністр Ентоні Альбанізі подякував за виконання місії та вибачився перед ветеранами В'єтнаму на церемонії в Канберрі з нагоди 50-річчя закінчення ролі Австралії у війні. Близько 60 000 австралійців служили у В'єтнамі, при цьому було понад 3000 поранених і 523 убитих. Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Уряд Квінсленда вніс до парламенту законопроект про заборону демонстрації або поширення екстремістських символів ненависті, зокрема таких як свастика.

Національний звіт про добробут фермерів від Norco показав, що 45 відсотків фермерів відчували депресію, а 64 відсотки відчували тривогу.

Експерти кажуть, що австралійські банки здатні протистояти тиску, оскільки зростання інфляції та зростання вартості життя продовжують впливати на австралійських споживачів.

Футбполісти "Socceroos" не змогли виграти другий раз в Еквадора - австралійці програли товариський матч проти команди з Латинської Америки з рахунком 2:1 на стадіоні Marvel у Мельбурні.

Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian


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