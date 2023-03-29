Бюлетень SBS новин - 29-03-2023

Уряд Квінсленда вніс до парламенту законопроект про заборону демонстрації або поширення екстремістських символів ненависті, зокрема таких як свастика.





Національний звіт про добробут фермерів від Norco показав, що 45 відсотків фермерів відчували депресію, а 64 відсотки відчували тривогу.





Експерти кажуть, що австралійські банки здатні протистояти тиску, оскільки зростання інфляції та зростання вартості життя продовжують впливати на австралійських споживачів.





Футбполісти "Socceroos" не змогли виграти другий раз в Еквадора - австралійці програли товариський матч проти команди з Латинської Америки з рахунком 2:1 на стадіоні Marvel у Мельбурні.





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