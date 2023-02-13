Бюлетень SBS новин - 13-02-2023

Рятувальники витягли з-під завалів більше тих, хто вижив, майже через тиждень після того, як сильний землетрус обрушився на Туреччину і Сирію. Оскільки шанси знайти більше тих, хто вижив, стають більш безнадійними, кількість жертв в обох країнах від землетрусу та кількохвеликих поштовхів у понеділок зросла вище 33,000 і, схоже, буде продовжувати зростати.





Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 12 лютого анонсував низку заходів із нагоди річниці початку повномасштабного вторгнення. «В ООН, в Києві, в багатьох інших столицях світу відбудуться різні події, які надішлють дуже чіткий сигнал президенту Путіну: якщо ти, Путін, граєш у гру на виснаження і думаєш, що час грає на твоєму боці, то ти глибоко помиляєшся. Тому що єдність із Україною з кожним днем лише зростає, і у цій війні ти неодмінно програєш», – заявив він у часі національного телемарафону.





26-річний чоловік помер від підозри на передозування наркотиками після відвідування музичного фестивалю Transmission Music у Сіднеї. У масштабному критому фестивалі на виставкових майданчиках Сіднея в суботу взяли участь понад 18 000 осіб. Дванадцять з них були доставлені в лікарню для лікування, пов'язаного з вживанням наркотиків





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