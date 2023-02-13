Бюлетень SBS новин - 13-02-2023

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Source: SBS / SBS Ukrainian

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13-02-2023. Із потоку новин в Австралії, Україні та світі. 10-річне очікування закінчується для деяких біженців, які тепер мають шлях до подання аплікацій на постійне проживання в Австралії. Сьогодні виповнюється 15 років з дня національного вибачення, яке визнало страждання, завдані абориґенам і остров'янам Торресової протоки урядами Австралії у минулому. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 12 лютого анонсував низку заходів із нагоди річниці початку повномасштабного вторгнення. Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Рятувальники витягли з-під завалів більше тих, хто вижив, майже через тиждень після того, як сильний землетрус обрушився на Туреччину і Сирію. Оскільки шанси знайти більше тих, хто вижив, стають більш безнадійними, кількість жертв в обох країнах від землетрусу та кількохвеликих поштовхів у понеділок зросла вище 33,000 і, схоже, буде продовжувати зростати.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 12 лютого анонсував низку заходів із нагоди річниці початку повномасштабного вторгнення. «В ООН, в Києві, в багатьох інших столицях світу відбудуться різні події, які надішлють дуже чіткий сигнал президенту Путіну: якщо ти, Путін, граєш у гру на виснаження і думаєш, що час грає на твоєму боці, то ти глибоко помиляєшся. Тому що єдність із Україною з кожним днем лише зростає, і у цій війні ти неодмінно програєш», – заявив він у часі національного телемарафону.

26-річний чоловік помер від підозри на передозування наркотиками після відвідування музичного фестивалю Transmission Music у Сіднеї. У масштабному критому фестивалі на виставкових майданчиках Сіднея в суботу взяли участь понад 18 000 осіб. Дванадцять з них були доставлені в лікарню для лікування, пов'язаного з вживанням наркотиків

Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian


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