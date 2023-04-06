Бюлетень SBS новин - 6-04-2023

У Мельбурні заарештували чоловіка за ввезення 500 літрів метамфетаміну...
Детективи розслідують смерть жінки в Мельбурні минулої ночі.
Нове дослідження показало, що телекомунікаційна індустрія обігнала соціальні медіа як найбільш недовірливу галузь в Австралії.
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