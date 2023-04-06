Бюлетень SBS новин - 6-04-2023

SBS Ukrainian

Source: SBS / SBS Ukrainian

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6-04-2023. Про найважливіше із потоку новин в Австралії, Україні та світі на час виходу радіовісника SBS новин Українською. Прем'єр-міністр Aвстралії критикує позицію Федеральної опозиції щодо референдуму про голос корінних народів у парламенті. В секторі Гази знову неспокій. Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

У Мельбурні заарештували чоловіка за ввезення 500 літрів метамфетаміну...

Детективи розслідують смерть жінки в Мельбурні минулої ночі.

Нове дослідження показало, що телекомунікаційна індустрія обігнала соціальні медіа як найбільш недовірливу галузь в Австралії.

Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian


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