Бюлетень SBS новин - 31-03-2023

SBS Ukrainian

Source: SBS / SBS Ukrainian

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31-03-2023. Про найважливіше із потоку новин в Австралії, Україні та світі на час виходу радіовісника новин SBS Українською. Перша жінка стала главою Федерального суду Австралії. Експерти кажуть, що нью-йоркський обвинувальний висновок щодо Дональда Трампа лише початок його юридичних проблем. Президент України завернувся до австрійських парламентарів. Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Генеральний прокурор Марк Дрейфус оголосив про призначення першої жінки-голови Федерального суду Австралії.

Австралійська медична асоціація розпочала кампанію напередодні травневого бюджету, закликаючи збільшити інвестиції для лікарів та клінік загальної практики.

П'ятеро людей були заарештовані за передбачувану роль у загибелі 39 людей після пожежі в мексиканському центрі утримання міґрантів.

Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian


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