Бюлетень SBS новин - 31-03-2023

Генеральний прокурор Марк Дрейфус оголосив про призначення першої жінки-голови Федерального суду Австралії.





Австралійська медична асоціація розпочала кампанію напередодні травневого бюджету, закликаючи збільшити інвестиції для лікарів та клінік загальної практики.





П'ятеро людей були заарештовані за передбачувану роль у загибелі 39 людей після пожежі в мексиканському центрі утримання міґрантів.





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