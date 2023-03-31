Бюлетень SBS новин - 31-03-2023

Генеральний прокурор Марк Дрейфус оголосив про призначення першої жінки-голови Федерального суду Австралії.
Австралійська медична асоціація розпочала кампанію напередодні травневого бюджету, закликаючи збільшити інвестиції для лікарів та клінік загальної практики.
П'ятеро людей були заарештовані за передбачувану роль у загибелі 39 людей після пожежі в мексиканському центрі утримання міґрантів.
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