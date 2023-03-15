Бюлетень SBS новин - 15-03-2023

Сполучені Штати Америки звинуватили Росію в «небезпечному і непрофесійному» перехопленні її винищувачами американського безпілотника-розвідника, що призвело до його падіння в Чорне море 14 березня. США , щоб висловити протест проти «нерозважливої» поведінки російських пілотів двох винищувачів Су-27. Пентаґон також заявив, що перехоплення безпілотника MQ-9 Reaper сталося у міжнародному повітряному просторі.
Нові дані показують, що тисячі людей по всій Австралії звернулися за юридичною підтримкою щодо поганого поводження з людьми з інвалідністю напередодні роботи Королівської комісії з інвалідності.
AMP, AustralianSuper, Aware Super і Commonwealth Super Corp, звинувачуються в так званому «greenwashing" - зеленому промиванні» (це термін для оманливих практик, які намагаються переконати громадськість у тому, що організація є екологічно чистою, ale коли її real/ni дії цього не відображають). Згадані суперфонди управляють загалом пенсійними заощадженнями людей на суму 1 трильйон доларів.
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