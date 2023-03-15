Бюлетень SBS новин - 15-03-2023

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Source: SBS / SBS Ukrainan

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15-03-2023. Про найважливіше із потоку новин в Австралії, Україні та світі на час виходу радіовісника новин SBS Українською. Пакт AUKUS i oборона Австралії на майбуття. Домовласники та інші споживачі енерґії в Новiй Південнiй Валії, Південній Австралії та у південно-східному Квінсленді можуть зіткнутися з підвищенням рахунків за електроенерґію до 23,7 відсотка. Офіційні особи США кажуть, що їх "не буде ніщо стримувати" після того, як безпілотник U-S розбився після краху через російські військові літаки. Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Сполучені Штати Америки звинуватили Росію в «небезпечному і непрофесійному» перехопленні її винищувачами американського безпілотника-розвідника, що призвело до його падіння в Чорне море 14 березня. США
викликали посла Росії
, щоб висловити протест проти «нерозважливої» поведінки російських пілотів двох винищувачів Су-27. Пентаґон також заявив, що перехоплення безпілотника MQ-9 Reaper сталося у міжнародному повітряному просторі.

Нові дані показують, що тисячі людей по всій Австралії звернулися за юридичною підтримкою щодо поганого поводження з людьми з інвалідністю напередодні роботи Королівської комісії з інвалідності.

AMP, AustralianSuper, Aware Super і Commonwealth Super Corp, звинувачуються в так званому «greenwashing" - зеленому промиванні» (це термін для оманливих практик, які намагаються переконати громадськість у тому, що організація є екологічно чистою, ale коли її real/ni дії цього не відображають). Згадані суперфонди управляють загалом пенсійними заощадженнями людей на суму 1 трильйон доларів.

Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian


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