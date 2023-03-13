Бюлетень SBS новин - 13-03-2023
Source: SBS / SBS Ukrainian
Про найважливіше із потоку новин в Австралії, Україні та світі на час виходу радіовісника SBS Українською. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прилетів до Сполучених Штатів, щоб зустрітися з Президентом Джо Байденом та Прем'єр-міністром Австралії Ентоні Альбанізі у рамцях пакту AUKUS щодо підводних човнів. Війна в Україні. Протест У Молдові. У Квінсленді більше дощів проґнозується в північно-західній частині штату. Пенсійна реформа у Франції. Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian
Share