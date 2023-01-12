Бюлетень SBS новин - 12-01-2023

12-01-2023. Iз потоку новин в Австралії, Україні та в інших країнах світу. Прем'єр-міністр Ентоні Альбанізі перебуває в Папуа-Новій Гвінеї. Щонайменше п'ятеро людей загинули і ще понад 40 отримали поранення в результаті вибуху бомби біля Міністерства закордонних справ Афганістану. Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian
Published 12 January 2023 at 6:03pm
By Julien Oeuillet
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
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Досвід Австралії в секторі відновлюваної енергетики буде продемонстрований на міжнародній конференції в Південній Австралії наступного року.