SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Бюлетень SBS новин - 12-01-2023

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS Ukrainian

Source: SBS / SBS Ukrainian

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Published 12 January 2023 at 6:03pm
By Julien Oeuillet
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages

12-01-2023. Iз потоку новин в Австралії, Україні та в інших країнах світу. Прем'єр-міністр Ентоні Альбанізі перебуває в Папуа-Новій Гвінеї. Щонайменше п'ятеро людей загинули і ще понад 40 отримали поранення в результаті вибуху бомби біля Міністерства закордонних справ Афганістану. Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Published 12 January 2023 at 6:03pm
By Julien Oeuillet
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages
Досвід Австралії в секторі відновлюваної енергетики буде продемонстрований на міжнародній конференції в Південній Австралії наступного року.

Мельбурн. Теніс заради миру.

Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian




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