Бюлетень SBS новин - 14-03-2023

Білий дім заявляє, що "заохочує" голову КНР Сі Цзіньпіна поговорити з Президентом України Володимиром Зеленським.





Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що прийняв запрошення від президента Джо Байдена відвідати Вашингтон у червні.





Nike припинить використовувати шкіру кенгуру у своєму спортивному взутті. Популяція кенґуру Австралії у 2022 році оцінювалася у понад 30 мільйонів.





Північна Корея випустила дві балістичні ракети малої дальності в море біля свого східного узбережжя, кажуть військові Південної Кореї.





Величезні масиви північного заходу Квінсленда залишаються затопленими, оскільки громади стикаються з тривалим очікуванням, щоб повернутися до своїх домівок та оцінити збитки.





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