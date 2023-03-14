Бюлетень SBS новин - 14-03-2023

SBS Ukrainian

Source: SBS / SBS Ukrainian

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14-03-2023. Про найважливіше із потоку новин в Австралії, Україні та світі на час виходу радіовісника новин SBS Українською. Лідер Федеральної опозиції Пітер Даттон каже, що уряд лейбористів повинен бути прозорим щодо набуття підводних човнів, боргів і скорочень витрат. Прем'єрка Квінсленда А. Палащей успішно просуває клопотання у парламентський комітет щодо вейпінгу. США - Україна - Китай. Іран оголосив, що його верховний лідер правової системи помилував близько 22 000 осіб, заарештованих під час недавніх антиурядових протестів, які охопили Ісламську Республіку. Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Білий дім заявляє, що "заохочує" голову КНР Сі Цзіньпіна поговорити з Президентом України Володимиром Зеленським.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що прийняв запрошення від президента Джо Байдена відвідати Вашингтон у червні.

Nike припинить використовувати шкіру кенгуру у своєму спортивному взутті. Популяція кенґуру Австралії у 2022 році оцінювалася у понад 30 мільйонів.

Північна Корея випустила дві балістичні ракети малої дальності в море біля свого східного узбережжя, кажуть військові Південної Кореї.

Величезні масиви північного заходу Квінсленда залишаються затопленими, оскільки громади стикаються з тривалим очікуванням, щоб повернутися до своїх домівок та оцінити збитки.

Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian


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