Бюлетень SBS новин - 2-03-2023

Було виявлено у дослідженні, що люди, які зазнають сексуального насильства, в тому числі й після контактів у мережах Інтернету та через популярні мобільні додатки і сайти для знайомств, рідко повідомляють про свій клопіт в поліцію.





Федеральний уряд Австралії про модернізацію та фінансову підтримку поштової служби.





Сотні людей евакуюються з віддалених населених пунктів Північної Території, де повені загрожують ізолювати жителів.





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