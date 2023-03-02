Бюлетень SBS новин - 2-03-2023

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Source: SBS / SBS Ukrainian

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2-03-2023. Бюлетень SBS новин. Про найважливіше із потоку новин в Австралії, Україні та світі на час виходу радіопрограми SBS Українською. Лідер націоналістів Австралії закликає уряд лейбористів відновити австралійську сільськогосподарську візу, щоб полегшити кризову ситуацію щодо вартості життя в країні. Це сталося після того, як Австралійське бюро статистики повідомило про 8-відсоткове зростання цін на продукти харчування та безалкогольні напої за останній рік. More News: sbs.com.au/language/ukrainian

Було виявлено у дослідженні, що люди, які зазнають сексуального насильства, в тому числі й після контактів у мережах Інтернету та через популярні мобільні додатки і сайти для знайомств, рідко повідомляють про свій клопіт в поліцію.

Федеральний уряд Австралії про модернізацію та фінансову підтримку поштової служби.

Сотні людей евакуюються з віддалених населених пунктів Північної Території, де повені загрожують ізолювати жителів.

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Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian


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