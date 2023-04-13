Бюлетень SBS новин - 13-04-2023

SBS Ukrainian

Source: SBS / SBS Ukrainian

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Про найважливіше із потоку новин в Австралії, Україні та світі на час виходу радіовісника SBS новин українською. Федеральний скарбник Джим Чалмерс перебуває у США, де бере участь у переговорах на високому рівні зі своїми колегами з різних країн та світових інституцій, зокрема у рамцях G20 МВФ. З Вашинґтона, зокрема, він сказав ABC, що на майбутній бюджет у травні сильно вплине поточний стан світової економіки, але... Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Тропічний циклон Ільза посилюється біля північного узбережжя Західної Австралії. Бюро метеорології підтвердило, що це циклон третьої катеґорії.
Очікується, що він перетне узбережжя у стані четвертої катеґорії на північний схід від Порт-Гедленда завтра зранку.

Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian


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