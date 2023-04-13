Бюлетень SBS новин - 13-04-2023

Тропічний циклон Ільза посилюється біля північного узбережжя Західної Австралії. Бюро метеорології підтвердило, що це циклон третьої катеґорії.
Очікується, що він перетне узбережжя у стані четвертої катеґорії на північний схід від Порт-Гедленда завтра зранку.
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