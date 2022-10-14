Бюлетень SBS новин - 14/10/2022

Source: SBS / SBS Ukrainian
Published 14 October 2022 at 7:15pm
By Debora Groake, Tina Quinn
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
14/10/2022 Про найважливіше із Австралії, України та решти світу. Повені та застереження у Вікторії, Тасманії і Новій Південній Валії. Південна Корея готова протистояти постійним загрозам з боку Північної Кореї. Зелені активізували свої заклики до уряду припинити підтримку нових газових і вугільних проектів...
Published 14 October 2022 at 7:15pm
By Debora Groake, Tina Quinn
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
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