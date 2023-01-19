Бюлетень SBS новин - 19-01-2023
Source: SBS / SBS Ukrainian
19-01-2023. Про найважливіші події в Австралії, Україні та світі. Прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн оголошує про свою відставку. Розпочато розслідування смертельної катастрофи гелікоптера в Україні та міжнародний форум у Давосі. Федеральний уряд Австралії оприлюднив план відмови від студентських боргів для вчителів, які поїдуть працювати у сільські місцевості, в рамках проєкту щодо поліпшення у сфері освіти. Теніс - три українки вийшли у третій раунд АО 2023... Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian
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