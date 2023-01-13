Бюлетень SBS новин - 13-01-2022

Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр розповіла на брифінгу четвер, що, незважаючи на стратегічний крок Росії, місто Соледар залишається під контролем України.





У разі схвалення регулятором медицини в Австралії, новий швидкий тест на антиґен, який може виявити відразу чотири захворювання, незабаром може бути доступним в Австралії.





Спеціальний радник розслідуватиме наявність секретних документів у будинку та приватному кабінеті Президента США Джо Байдена.



