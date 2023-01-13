Бюлетень SBS новин - 13-01-2022

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Published 13 January 2023 at 8:24pm, updated 2 hours ago at 8:30pm
By Hannah Kwon, Bogdan Rudnytski, Julien Oeuillet
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages

13-01-2023. Про найголовніше із потоку новин в Австралії, Україні та світі. Прем'єр Нової Південної Валії Домінік Перроттей про свій вчинок у минулому, що спричинив скандал... Війна в Україні. Ліза М Преслі померла у віці 54 років. Експерти кажуть, що присутність Прем'єр-міністра Ентоні Альбанізі в Папуа-Новій Гвінеї посилає значний сигнал про майбутній розвиток відносин двох країн. Більше - слухайте: sbs.com.au/ukrainian

Published 13 January 2023 at 8:24pm, updated 2 hours ago at 8:30pm
By Hannah Kwon, Bogdan Rudnytski, Julien Oeuillet
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages
Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр розповіла на брифінгу четвер, що, незважаючи на стратегічний крок Росії, місто Соледар залишається під контролем України.

У разі схвалення регулятором медицини в Австралії, новий швидкий тест на антиґен, який може виявити відразу чотири захворювання, незабаром може бути доступним в Австралії.

Спеціальний радник розслідуватиме наявність секретних документів у будинку та приватному кабінеті Президента США Джо Байдена.

Очікується, що рідкісна зелена комета пройде над Землею сьогодні ввечері і стане видимою на нічному небі вперше за 50 000 років.

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