SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Бюлетень SBS новин - 5-01-2023

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS Ukrainian

Source: SBS / SBS Ukrainian

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Published 5 January 2023 at 4:59pm, updated 5 January 2023 at 5:25pm
By Omoh Bello, Allan Lee
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages

5-01-2022. Iз потоку подій в Австралії та світі. Попередження про надзвичайну ситуацію щодо пожеш у південно-західному реґіоні Західної Австралії. Палата представників Конґресу США не обрала главу парламенту. Австралія закупить нові ракети та іншу зброю, які будуть використовуватися для поліпшення національної безпеки країни. Про це і більше слухайте тут:sbs.com.au/language/ukrainian

Published 5 January 2023 at 4:59pm, updated 5 January 2023 at 5:25pm
By Omoh Bello, Allan Lee
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages
Жителі реґіонів Брум і Дербі в Західній Австралії отримали попередження, які, ймовірно, будуть відрізані повінню, оскільки влада продовжує евакуйовувати людей з Кімберлі.

Австралія відновлює свою вимогу щодо неґативного тесту на COVID-19 протягом 48 годин після вильоту мандрівників з Китаю, Гонконґу та Макао.

Незважаючи на найнижчі темпи зростання населення серед усіх великих міст Австралії, очікується, що населення Мельбурна зросте на 2,1% у 2023/24 році та обжене Сідней як найбільше місто з населенням в Австралії до 2031/33 року.

Про це і більше слухайте тут:
sbs.com.au/language/ukrainian



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