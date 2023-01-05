Бюлетень SBS новин - 5-01-2023

Жителі реґіонів Брум і Дербі в Західній Австралії отримали попередження, які, ймовірно, будуть відрізані повінню, оскільки влада продовжує евакуйовувати людей з Кімберлі.





Австралія відновлює свою вимогу щодо неґативного тесту на COVID-19 протягом 48 годин після вильоту мандрівників з Китаю, Гонконґу та Макао.





Незважаючи на найнижчі темпи зростання населення серед усіх великих міст Австралії, очікується, що населення Мельбурна зросте на 2,1% у 2023/24 році та обжене Сідней як найбільше місто з населенням в Австралії до 2031/33 року.



