Бюлетень SBS новин - 30-03-2023

Референдум в Австралії уже незадовго щодо "Голосу" корінних народів...





50-річчя участі Австралії у війні у В'єтнамі - акценти від Прем'єр-міністра Ентоні Албанізі.





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