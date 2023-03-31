Бюлетень SBS новин - 30-03-2023

Референдум в Австралії уже незадовго щодо "Голосу" корінних народів...
50-річчя участі Австралії у війні у В'єтнамі - акценти від Прем'єр-міністра Ентоні Албанізі.
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