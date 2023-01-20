Бюлетень SBS новин - 20-01-2023

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Source: SBS / SBS Ukrainian

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20-01-2023. Більше звинувачень було висунуто через смертельний напад на підлітка з корінних народів. Американському актору висунуть звинувачення... Огляд Національної угоди про шкільну реформу показує, що 90 000 учнів не відповідали мінімальним вимогам NAPLAN. Нова сума допомоги США Україні. Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Адміністрація Президента США Джо Байдена анонсувала додатковий пакет безпекової допомоги Україні на 2,5 мільярда доларів – про це 19 січня повідомило Міністерство оборони Сполучених Штатів.

Національні дані показують, що випадки коронавірусу в Австралії мають тенденцію до зниження, а середньодобові інфекції, як очікується, знизяться третій тиждень поспіль. Минулого тижня представники охорони здоров'я зафіксували 27-відсоткове скорочення національних інфекцій та 23-відсоткове зниження в перший тиждень січня 2023 року.

Австралійська медична асоціація поновлює заклики до податку на солодкі напої, оскільки каже, що нація розходиться з іншими країнами у своєму підході. Віце-президент AMA Даніель МакМаллен каже, що федеральний уряд може застосувати податок у розмірі 40 центів за кожні 100 грамів цукру, які додаються до напоїв. За оцінками асоціації, цей захід призведе до меншої кількості випадків діабету 2 типу, меншої кількості випадків інсульту, а також до зменшення серцевих захворювань. Доктор МакМаллен каже, що це також принесе щорічний дохід до 814 мільйонів доларів, щоб зробити внесок у профілактичні ініціативи в галузі охорони здоров'я.

АО 2023. Одна українка вибула із турніру у третьому раунді, а дві інші гратимуть нині пізніше...

Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian






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