Бюлетень SBS новин - 1-03-2023

Федеральнаа позиція обіцяє, що скасує зміни Федерального уряду щодо податку на пенсійні заощадження. Зміни будуть внесені з 2025/2026 фінансового року.





Мільярдер Ендрю Форрест каже, що Австралія має лише рік, щоб аґресивно стимулювати свою галузь відновлюваного водню або ризикуватиме втратити свою природну конкурентну перевагу.





Згідно зі звітом Збройних Сил України, понад 20 населених пунктів і Бахмут постійно обстрілювалися російськими військами. Президент України Володимир Зеленський заявив, що бої в цьому районі є найкривавішими з початку війни.





Перехід від SBS Радіо до SBS Audio. SBS Audio транслюватиметься загалом 63 мовами у наступне 5-річчя. Інформація з останнього перепису населення показує, що 5,6 мільйона австралійців зараз розмовляють вдома іншою мовою, ніж англійською.





Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian





Підписуйтеся на наш подкаст за посиланням SBS Ukrainian т а слухайте найсвіжіші репортажі, інтерв’ю, новини України, Австралії та Світу.



Цей та інші матеріали SBS Ukrainian можна слухати на будь-якому додатку для подкастів



Долучайтеся до нашої спільноти у Facebook











