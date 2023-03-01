Бюлетень SBS новин - 1-03-2023

SBS Ukrainian

SBS Ukrainian, 3 pm FM, TV Ch. 38 and 302, every Thursday Source: SBS

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

1-03-2023. Бюлетень SBS новин. Про найважливіше із потоку новин в Австралії, Україні та світі на час виходу цих новин SBS Українською. Щонайменше 26 загиблих в аварії поїзда в Греції. Економіка Австралії зростає менше, ніж очікувалося. Роздрібні ціни зросли на 7,4 відсотка за рік до січня. Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Федеральнаа позиція обіцяє, що скасує зміни Федерального уряду щодо податку на пенсійні заощадження. Зміни будуть внесені з 2025/2026 фінансового року.

Мільярдер Ендрю Форрест каже, що Австралія має лише рік, щоб аґресивно стимулювати свою галузь відновлюваного водню або ризикуватиме втратити свою природну конкурентну перевагу.

Згідно зі звітом Збройних Сил України, понад 20 населених пунктів і Бахмут постійно обстрілювалися російськими військами. Президент України Володимир Зеленський заявив, що бої в цьому районі є найкривавішими з початку війни.

Перехід від SBS Радіо до SBS Audio. SBS Audio транслюватиметься загалом 63 мовами у наступне 5-річчя. Інформація з останнього перепису населення показує, що 5,6 мільйона австралійців зараз розмовляють вдома іншою мовою, ніж англійською.

Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian


Підписуйтеся на наш подкаст за посиланням 
SBS Ukrainian  
т а слухайте найсвіжіші репортажі, інтерв’ю, новини України, Австралії та Світу.
Цей та інші матеріали SBS Ukrainian можна слухати на будь-якому додатку для подкастів
Долучайтеся до нашої спільноти у 
Facebook


 


Share

Latest podcast episodes

President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy met with Secretary-General of the Organization for Economic Cooperation and Development Mathias Cormann, who is on a visit to Ukraine..jpeg

Україна сьогодні - 1-03-2023

Olga Munz..jpg

Ольга Мюнц: "Інтервальне голодування - просто, дієво і радісно..."

Before Russia’s full-scale invasion of Ukraine, 44-year-old Ismahilov was the mufti of the Religious Administration of Muslims of Ukraine Umma. (2).jpg

Укрaїна сьогодні - 28-02-2023

Learner Driver With Keys

Як отримати австралійське право на водіння авта?