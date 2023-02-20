Бюлетень SBS новин - 20-02-2023

Прихильники "Голосу корінних народів" у парламенті розпочали тиждень дій, щоб прояснити мету та важливість цього напередодні всенаціонального референдуму наприкінці 2023-го року.





Федеральний Міністр з питань зміни клімату Кріс Бовен каже, що уряд прагне досягти нульових викидів щодо забруднення навколишнього середовища й атмосфери, як він нині оприлюднив висновки звіту про великих забруднювачів Австралії.





Австралійський чоловік помер після нападу акули в столиці Нової Каледонії.





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