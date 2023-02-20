Бюлетень SBS новин - 20-02-2023

SBS Ukrainian

Source: SBS / SBS Ukrainian

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

20-02-2023. Бюлетень SBS новин. Про найважливіше із потоку новин в Австралії, Україні та світі на час виходу радіопрограми SBS Українською. Федеральний скарбник Джим Чалмерс закликає до змін у пенсійному забезпеченні, оскільки він прагне обмежити ранній доступ до заощаджень, який зробив попередній уряд, щоб полегшити переборювати труднощі у час коронавірусної пандемії. Австралійський археолог був викрадений разом зі своїми колегами в Папуа-Новій Гвінеї. Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Прихильники "Голосу корінних народів" у парламенті розпочали тиждень дій, щоб прояснити мету та важливість цього напередодні всенаціонального референдуму наприкінці 2023-го року.

Федеральний Міністр з питань зміни клімату Кріс Бовен каже, що уряд прагне досягти нульових викидів щодо забруднення навколишнього середовища й атмосфери, як він нині оприлюднив висновки звіту про великих забруднювачів Австралії.

Австралійський чоловік помер після нападу акули в столиці Нової Каледонії.

Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian


Підписуйтеся на наш подкаст за посиланням 
SBS Ukrainian  
та слухайте найсвіжіші репортажі, інтерв’ю, новини України, Австралії та Світу.

Цей та інші матеріали SBS Ukrainian можна слухати на будь-якому додатку для подкастів

Долучайтеся до нашої спільноти у 

Share

Latest podcast episodes

Сергій Нігоян та Михайло Жизневський — перші полеглі на Майдані.jpg

Україна сьогодні - 20-02-2023

Serhiy Prytula used the resources of his Foundation to support the military.JPG

Війна 2014 - 2023 і українські волонтери: усе - в ім'я Перемоги

Заслуженa артистка України Елеонора Джулік.jpg

Харків. Страхітлива війна, що руйнує усе...

SBS Ukrainian

SBS новини українською – 19/02/2023