Бюлетень SBS новин - 21-02-2023

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Source: SBS / SBS Ukrainian

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21-02-2023. Бюлетень SBS новин. Про найважливіше із потоку новин в Австралії, Україні та світі на час виходу радіопрограми SBS Українською. Щонайменше троє людей загинули і ще сотні отримали поранення, коли нові землетруси обрушилися на Туреччину і Сирію. Президент США Джо Байден зробив несподіваний візит до України. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанізі сьогодні говорить з лідерами корінних народів у віддаленій Західній Австралії в рамках дводенного візиту до згаданого штату Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

У Міжнародний день рідних мов один із лідерів абориґенів і генеральний директор Федерації вікторіянської традиційної корпорації власників Пол Патон закликає до посилення підтримки ініціатив, що працюють над відновленням і захистом мов корінних народів Австралії.

Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian


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