Бюлетень SBS новин - 21-02-2023

У Міжнародний день рідних мов один із лідерів абориґенів і генеральний директор Федерації вікторіянської традиційної корпорації власників Пол Патон закликає до посилення підтримки ініціатив, що працюють над відновленням і захистом мов корінних народів Австралії.





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