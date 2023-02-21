Бюлетень SBS новин - 21-02-2023

У Міжнародний день рідних мов один із лідерів абориґенів і генеральний директор Федерації вікторіянської традиційної корпорації власників Пол Патон закликає до посилення підтримки ініціатив, що працюють над відновленням і захистом мов корінних народів Австралії.
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