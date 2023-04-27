Бюлетень SBS новин - 27-04-2023

Прем'єр-міністр Ентоні Альбанiзi заявив, що уряд працює зі своїми союзниками, щоб допомогти австралійським громадянам повернутися з охопленого війною Судану.





Федеральний уряд Австралії оголосив про виділення 3,8 мільярда доларів на поліпшення оборонних баз Австралії на півночі країни протягом наступних чотирьох років.





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