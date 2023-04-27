Бюлетень SBS новин - 27-04-2023

SBS Ukrainian

Source: SBS / SBS Ukrainian

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Про найважливіше із потоку новин в Австралії, Україні та світі на час виходу радіовісника SBS новин українською. Міністр охорони здоров'я Австралії Марк Батлер розглядає проблему нестачі ліків та заспокоює австралійців - відповідно до змін, які почнуться у вересні, деякі громадяни матимуть право отримати ліки на 60 днів за одним рецептом. Австралієць пропав безвісти після падіння за борт круїзного лайнера. Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Прем'єр-міністр Ентоні Альбанiзi заявив, що уряд працює зі своїми союзниками, щоб допомогти австралійським громадянам повернутися з охопленого війною Судану.

Федеральний уряд Австралії оголосив про виділення 3,8 мільярда доларів на поліпшення оборонних баз Австралії на півночі країни протягом наступних чотирьох років.

Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian


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