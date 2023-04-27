Бюлетень SBS новин - 27-04-2023

Прем'єр-міністр Ентоні Альбанiзi заявив, що уряд працює зі своїми союзниками, щоб допомогти австралійським громадянам повернутися з охопленого війною Судану.
Федеральний уряд Австралії оголосив про виділення 3,8 мільярда доларів на поліпшення оборонних баз Австралії на півночі країни протягом наступних чотирьох років.
Про це і більше слухайте тут:
Підписуйтеся на наш подкаст за посиланням т а слухайте найсвіжіші репортажі, інтерв’ю, новини України, Австралії та Світу.
Цей та інші матеріали SBS Ukrainian можна слухати на будь-якому додатку для подкастів
Долучайтеся до нашої спільноти у
Завантажте і слухайте SBS Audio українською наживо і через подкаст в одному місці
Слухайте SBS Радіо українською мовою на , і