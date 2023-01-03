Бюлетень SBS новин - 3-01-2022

3-01-2023. Про найважливіше із потоку новин в Австралії, Україні та світі. Четверо людей загинули у Gold Coast. Прощання із покійним колишнім Папою Римським. Президент України про війну із Росією. COVID-19 і статус для мандрівників із Китаю та його сусідів до Австралії. Про це і більше: sbs.com.au/language/ukrainian
Published 3 January 2023 at 3:17pm
By Hannah Kwon, Allan Lee
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages
Дещо про фонди допомоги від повеней у Південній Австралії та на ремонти доріг та іншого у Новій Південній Австралії.