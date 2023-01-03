Бюлетень SBS новин - 3-01-2022

Дещо про фонди допомоги від повеней у Південній Австралії та на ремонти доріг та іншого у Новій Південній Австралії.







Елон Маск втратив понад $200 млрд.









Вшанування видатного Пеле у Бразилії та світі.





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