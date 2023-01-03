SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Бюлетень SBS новин - 3-01-2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS Ukrainian

Source: SBS / SBS Ukrainian

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 3 January 2023 at 3:17pm
By Hannah Kwon, Allan Lee
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages

3-01-2023. Про найважливіше із потоку новин в Австралії, Україні та світі. Четверо людей загинули у Gold Coast. Прощання із покійним колишнім Папою Римським. Президент України про війну із Росією. COVID-19 і статус для мандрівників із Китаю та його сусідів до Австралії. Про це і більше: sbs.com.au/language/ukrainian

Published 3 January 2023 at 3:17pm
By Hannah Kwon, Allan Lee
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages
Дещо про фонди допомоги від повеней у Південній Австралії та на ремонти доріг та іншого у Новій Південній Австралії.


Елон Маск втратив понад $200 млрд.



Вшанування видатного Пеле у Бразилії та світі.

Про це і більше: sbs.com.au/language/ukrainian


Share

Latest podcast episodes

SBS Ukrainian - End 2022.jpg

SBS Українською - кілька акцентів у програмі за 29-12-2022

Mr Zelensky on possible new Russian attacks - Now everyone involved in protection of sky should be especially attentive. Credit Ukrinform.jpeg

Україна сьогодні - 3-01-2023

NATO Secretary General Jens Stoltenberg told the BBC that military support would ensure the survival of Ukraine as a sovereign country and force Russia to sit down and negotiate an end to the war..jpg

Україна сьогодні - 02-01-2023

Fireworks in the Sky behind the Big Ben clock tower.

From fireworks in Paris, hopes for an end to war in Kyiv countries around the globe bid farewell to 2022