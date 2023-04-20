Бюлетень SBS новин - 20-04-2023

Федеральний уряд Австралії витратить 150 мільйонів доларів на ремонт Великого бар'єрного рифу...





Адвокат співзасновника Wikileaks Джуліяна Ассанжа каже, що справа про екстрадицію проти нього повинна закінчитися...





Рідкісне повне сонячне затемнення перетворить день на ніч для людей на віддаленому півострові на західному узбережжі Австралії.





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