Бюлетень SBS новин - 20-04-2023

SBS Ukrainian

News: sbs.com.au/language/ukrainian Source: SBS / SBS Ukrainian

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Про найважливіше із потоку новин в Австралії, Україні та світі на час виходу радіовісника SBS новин українською. Федеральний скарбник Джим Чалмерс опублікував великий огляд Резервного банку Австралії - Уряд підтвердив, що згоден з усіма ( є 51) рекомендаціями звіту. Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонґ знову підтвердила важливість відносин Австралії в галузі безпеки з Тихоокеанським реґіоном під час візиту на південно-західний острів Нова Каледонія. More News: sbs.com.au/language/ukrainian

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Рідкісне повне сонячне затемнення перетворить день на ніч для людей на віддаленому півострові на західному узбережжі Австралії.

Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian


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