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Бюлетень SBS новин - 22/11/2022

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Published 22 November 2022 at 3:29pm, updated 2 hours ago at 3:31pm
By Samantha Beniac Brooks, Bogdan Rudnytski, Allan Lee, Yumi Oba
Source: SBS

22/11/2022. Про найважливіші події в Австралії, Україні та світі. Прем'єр-міністр Ентоні Альбанізіта прем'єр Нової Південної Валії Домінік Перроттей оголосили про початок «Домовленостей про фінансування відновлення після стихійних лих між Співдружністю та штатом НПВ». Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає, що мільйони українців стикаються з «небезпечною для життя» зимою. Більше новин є тут: sbs.com.au/ukrainian

Published 22 November 2022 at 3:29pm, updated 2 hours ago at 3:31pm
By Samantha Beniac Brooks, Bogdan Rudnytski, Allan Lee, Yumi Oba
Source: SBS
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