Бюлетень SBS новин - 7-03-2023

Прем'єр-міністр Ентоні Альбанізі наголосив на важливості розширення двосторонніх торговельних відносин напередодні свого візиту до Індії завтра.





Провідні благодійні організації попереджають про кризу бездомності, якщо уряд не зможе поновити фінансування на суму 65 мільйонів доларів, термін дії якого закінчується в червні.





Прем'єр Нової Південної Валії Домінік Перроттей обіцяє побудувати 500 нових дошкільних закладів, якщо його уряд буде переобраний на виборах у штаті цього місяця. Дев'яносто сім з них будуть побудовані в Західному Сіднеї і понад 300 в реґіональних районах НПВ. Пан Перроттей також каже, що протягом наступних чотирьох років буде додано додаткові 50 000 місць у дошкільних закладах цього штату...







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