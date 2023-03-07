Бюлетень SBS новин - 7-03-2023

SBS Ukrainian

Source: SBS / SBS Ukrainian

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7-03-2023. Бюлетень SBS новин. Про найважливіше із потоку новин в Австралії, Україні та світі на час виходу аудіовісника SBS Українською. Резервний Банк Австралії знову підвищив офіційний готівковий курс. Офіційна процентна ставка зараз становить 3,6 відсотка, що є десятим поспіль підвищенням ставки Резервним Банком Австралії. Війна в Україні - навколо Бахмута, зокрема, тривають важкі бої. Повінь продовжує впливати на Північну Територію, де дороги та мости відрізані, а жителі все ще перебувають у центрах екстреної евакуації. Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Прем'єр-міністр Ентоні Альбанізі наголосив на важливості розширення двосторонніх торговельних відносин напередодні свого візиту до Індії завтра.

Провідні благодійні організації попереджають про кризу бездомності, якщо уряд не зможе поновити фінансування на суму 65 мільйонів доларів, термін дії якого закінчується в червні.

Прем'єр Нової Південної Валії Домінік Перроттей обіцяє побудувати 500 нових дошкільних закладів, якщо його уряд буде переобраний на виборах у штаті цього місяця. Дев'яносто сім з них будуть побудовані в Західному Сіднеї і понад 300 в реґіональних районах НПВ. Пан Перроттей також каже, що протягом наступних чотирьох років буде додано додаткові 50 000 місць у дошкільних закладах цього штату...


Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian


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