Бюлетень SBS новин - 26-12-2022

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Source: SBS / SBS Ukrainian
Published 26 December 2022 at 7:17pm
By Catriona Stirrat, Bogdan Rudnytski, Nikki Canning
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
26-12-2022. Про найважливіше з потоку новин в Австралії, Україні та світі у час, коли світ відзначав Різдво Христове. Служба з надзвичайних ситуацій Південної Австралії повідомляє, що пік повені є у Ренмарку. Російські збройні сили у час Різдва бомбили Херсон та інші реґіони України. Міністр зв’язку Мішель Ровленд оголосила, що зустрінеться з представниками операторів сайтів знайомств в новому році, і каже, що безпека в Інтернеті стає все більшою проблемою для австралійського суспільства...
Published 26 December 2022 at 7:17pm
By Catriona Stirrat, Bogdan Rudnytski, Nikki Canning
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
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