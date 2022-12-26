SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Бюлетень SBS новин - 26-12-2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

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Source: SBS / SBS Ukrainian

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Published 26 December 2022 at 7:17pm
By Catriona Stirrat, Bogdan Rudnytski, Nikki Canning
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS

26-12-2022. Про найважливіше з потоку новин в Австралії, Україні та світі у час, коли світ відзначав Різдво Христове. Служба з надзвичайних ситуацій Південної Австралії повідомляє, що пік повені є у Ренмарку. Російські збройні сили у час Різдва бомбили Херсон та інші реґіони України. Міністр зв’язку Мішель Ровленд оголосила, що зустрінеться з представниками операторів сайтів знайомств в новому році, і каже, що безпека в Інтернеті стає все більшою проблемою для австралійського суспільства...

Published 26 December 2022 at 7:17pm
By Catriona Stirrat, Bogdan Rudnytski, Nikki Canning
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
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SBS Language | SBS українською
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