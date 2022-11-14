Бюлетень SBS новин - 14/11/2022

Сильні дощі у деяких частинах Вікторії та Нової Південної Валії призвели до небезпечних раптових повеней, і багатьом було наказано евакуюватися. Близько 100 попереджень надіслано про надзвичайні повені у Новій Південній Валії і близько 80 - у Вікторії.





Тисячі будинків і підприємств в Аделаїді можуть залишитися без електрики до вівторка,15 листопада, після великого шторму. S-A Power заявляє, що шторм був настільки потужним, що спричинив понад 310 відключень і близько 500 ліній електропередач зруйновано...





Прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе прямує на Балі на саміт G-20, де готується потенційна зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном. Президент Сі вже підтвердив заплановану зустріч у кулуарах G-20 з Президентом США Джо Байденом, але залишається питання, чи він також зустрінеться із паном Альбанізі. Якщо зустріч між ними все-таки відбудетьсяься, то це буде перший випадок, коли лідери Австралії та Китаю зберуться на офіційні двосторонні переговори за останні шість років.





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Президент України Володимир Зеленський звинувачує російських солдатів у скоєнні воєнних злочинів у Херсоні. У своєму нічному зверненні пан Зеленський каже, що слідчі вже задокументували понад 400 військових злочинів. За його словами, вони знайшли тіла загиблих цивільних осіб та військовослужбовців.



У Херсонській області російська армія залишила після себе ті ж звірства, що і в інших регіонах нашої країни, куди змогла увійти. Ми знайдемо і притягнемо до відповідальності кожного вбивцю. Без сумніву. - Президент України Володимир Зеленський.

Росія заперечує, що її війська навмисно націлені на мирних жителів.







У Сполучених Штатах демократи зберегли контроль більшості в Сенаті після того, як заявили про перемогу в штаті Невада. Цей результат дає демократам 50 місць у Сенаті, а у республіканців допоки 49. Штат Джорджія проведе повторні вибори наступного місяця (6 грудня) після того, як жоден з кандидатів не отримав потрібної більшості.



