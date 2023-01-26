Бюлетень SBS новин - 26-01-2023

Папа Римський Франциск засудив заперечення Голокосту - "27 січня відзначатиметься Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Пам'ять про це винищення мільйонів євреїв і людей інших конфесій не може бути ні забута, ні заперечена..."





Чеські виборці готуються до другого і останнього туру президентських виборів, які мають відбутися уже завтра.





Українська тенісистка Марта Костюк разом з румункою Оленою-Габріелою Русе у парному розряді гратимуть у півфіналі АО 2023 уже завтра.



