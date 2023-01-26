Бюлетень SBS новин - 26-01-2023

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Source: SBS / SBS Ukrainian

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26-01-2023. Із потоку новин в Австралії, Україні та у решта країнах світу. День Австралії. 2023 року зросла кількість жінок та представників багатокультурних спільнот, котрі удостєні найвиших нагород. Цого року Ордена Австралії удостоїлися 1 047 австралійців. Президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати нададуть Україні 31 танк M1 Abrams. 25 січня уряд Німеччини погодився надати Україні бойові танки Leopard 2 для двох батальйонів. Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Папа Римський Франциск засудив заперечення Голокосту - "27 січня відзначатиметься Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Пам'ять про це винищення мільйонів євреїв і людей інших конфесій не може бути ні забута, ні заперечена..."

Чеські виборці готуються до другого і останнього туру президентських виборів, які мають відбутися уже завтра.

Українська тенісистка Марта Костюк разом з румункою Оленою-Габріелою Русе у парному розряді гратимуть у півфіналі АО 2023 уже завтра.

Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian

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