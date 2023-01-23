Бюлетень SBS новин - 23-01-2023

SBS Ukrainian

Source: SBS / SBS Ukrainian

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23-01-2023. Про найважливіше із потоку січневих подій в Австралії, Україні та світі. Катастрофа човна у Західній Австралії. Танки німецького виробництва для України... Нові міністри у Новій Зеландії. Великий теніс у Мельбурні. Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Королівська комісія щодо Robodebt має відновити свою роботу сьогодні в Брізбені.

Нове опитування благодійної організації The Smith Family виявило широке занепокоєння серед австралійських сімей...

Віце-президентка США Камала Гарріс закликала припинити насильство із застосуванням вогнепальної зброї в США після того, як щонайменше 10 людей були застрелені під час святкування Місячного Нового року в Каліфорнії.

Щонайменше тринадцять людей загинули після того, як в північному сирійському місті Алеппо обвалився житловий будинок

Грецька тенісна зірка Стефанос Ціціпас знову пробився до чвертьфіналу Australian Open .

Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian


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