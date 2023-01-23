Бюлетень SBS новин - 23-01-2023

Королівська комісія щодо Robodebt має відновити свою роботу сьогодні в Брізбені.





Нове опитування благодійної організації The Smith Family виявило широке занепокоєння серед австралійських сімей...





Віце-президентка США Камала Гарріс закликала припинити насильство із застосуванням вогнепальної зброї в США після того, як щонайменше 10 людей були застрелені під час святкування Місячного Нового року в Каліфорнії.





Щонайменше тринадцять людей загинули після того, як в північному сирійському місті Алеппо обвалився житловий будинок





Грецька тенісна зірка Стефанос Ціціпас знову пробився до чвертьфіналу Australian Open .



