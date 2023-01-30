Бюлетень SBS новин - 30-01-2023

Близько 286 мільйонів доларів фінансування буде надано протягом чотирьох років для створення і роботи програми Creative Australia, яка фінансуватиме мистецькі проекти в різних середовищах. Прем'єр-міністр Ентоні Альбанізі заявив, що це омолодить галузь вартістю на 17 мільярдів доларів.





Нещодавно сформована коаліція фірм з відновлюваної енергетики, фінансів та інвестицій запустила дорожню карту для Австралії, щоб стати світовим лідером у торгівлі та інвестиціях з нульовим рівнем викидів.





Федеральна поліція Австралії випустила всенаціональне попередження сім'ям, закликаючи батьків бути активними і оновити налаштування конфіденційності на дитячих телефонах та інших цифрових пристроях, щоб запобігти зв'язку дітей і підлітків з шахраями та іншими крадіями фотографій та персональних даних в Інтернеті для нелеґального використання. Програма безпеки в Інтернеті AFP називається "Think-U-Know".





Заборона на мобільні телефони набуває чинності в 20 середніх школах по всій Південній Австралії з початку першого терміну навчання. Федеральний міністр з питань навколишнього середовища Таня Пліберсек каже, що як мама підтримує цю концепцію.





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