Дослідження показує, що пандемія ще більше погіршила психічне здоров’я

Нове дослідження за участю понад 17 тисяч учасників, яке оцінювало наслідки спалаху COVID-19 у 2020 році та наступного карантину, показало, що 45 відсотків респондентів вважали, що пандемія погіршила їх життя.





Команда прикладних економічних і соціальних досліджень Університету Мельбурну оприлюднила результати останнього дослідження динаміки домогосподарств, доходів і праці в Австралії або звіту HILDA.



