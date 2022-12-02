Дослідження показує, що пандемія ще більше погіршила психічне здоров’я

Нове дослідження за участю понад 17 тисяч учасників, яке оцінювало наслідки спалаху COVID-19 у 2020 році та наступного карантину, показало, що 45 відсотків респондентів вважали, що пандемія погіршила їх життя.
Команда прикладних економічних і соціальних досліджень Університету Мельбурну оприлюднила результати останнього дослідження динаміки домогосподарств, доходів і праці в Австралії або звіту HILDA.
Звіт HILDA показує, що погіршення психічного здоров’я на початку пандемії було суттєвим, причому найбільше погіршення спостерігалося у молодих австралійців віком від 15 до 34 років.