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Дослідження показує, що пандемія ще більше погіршила психічне здоров’я

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Пішоходи йдуть від станції Flinders St у Мельбурні

Пішоходи йдуть від станції Flinders St у Мельбурні

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Published 3 December 2022 at 10:32am
By Sam Dover
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
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У розгорнутій новій доповіді Університету Мельбурна було виявлено вплив ранньої пандемії на добробут австралійців. Результати опитування «Динаміка домогосподарств, доходів і праці в Австралії» показують, що карантинні заходи 2020 року особливо вплинули на жителів Вікторії та, зокрема, на мешканців Мельбурну.

Published 3 December 2022 at 10:32am
By Sam Dover
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Available in other languages
Нове дослідження за участю понад 17 тисяч учасників, яке оцінювало наслідки спалаху COVID-19 у 2020 році та наступного карантину, показало, що 45 відсотків респондентів вважали, що пандемія погіршила їх життя.

Команда прикладних економічних і соціальних досліджень Університету Мельбурну оприлюднила результати останнього дослідження динаміки домогосподарств, доходів і праці в Австралії або звіту HILDA.

Звіт HILDA показує, що погіршення психічного здоров’я на початку пандемії було суттєвим, причому найбільше погіршення спостерігалося у молодих австралійців віком від 15 до 34 років.
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