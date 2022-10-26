Сюрприз опитування: деякі щасливіші після COVID, ніж раніше

Британська BBC замовила глобальне опитування, щоб з’ясувати глибокий і різноманітний вплив пандемії на психічне здоров’я.



Всесвітня організація охорони здоров’я стверджує, що підтвердила їхні власні висновки: третина опитаних людей у 30 країнах повідомили про втрату, хворобу або фінансові проблеми.





Молоді люди у віці 18-24 років набагато частіше казали, що пандемія мала серйозний вплив на їхнє психічне здоров’я – позитивний чи негативний.



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