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Сюрприз опитування: деякі щасливіші після COVID, ніж раніше

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Зображення молодої азіатської пари, яка разом медитує на траві

Зображення молодої азіатської пари, яка разом медитує на траві Source: iStockphoto / SunnyVMD/Getty Images/iStockphoto

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Published 27 October 2022 at 8:41am
By Stephanie Hegarty
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS

Медики розповідають, як сильно пандемія коронавірусу вплинула на наше психічне здоров’я. І для багатьох – тих, хто сам захворів, хто втратив близьку людину, чи хто зараз у гіршому фінансовому стані – це правда. Але нове опитування показує, що зараз кожен третій почувається краще, ніж до пандемії.

Published 27 October 2022 at 8:41am
By Stephanie Hegarty
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Британська BBC замовила глобальне опитування, щоб з’ясувати глибокий і різноманітний вплив пандемії на психічне здоров’я.
Всесвітня організація охорони здоров’я стверджує, що підтвердила їхні власні висновки: третина опитаних людей у 30 країнах повідомили про втрату, хворобу або фінансові проблеми.

Молоді люди у віці 18-24 років набагато частіше казали, що пандемія мала серйозний вплив на їхнє психічне здоров’я – позитивний чи негативний.
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Люди похилого віку частіше казали, що це взагалі не мало ефекту.
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