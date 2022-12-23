Знайдіть час для перевірки стану здоров'я

Коли країною прокочуються хвилі коронавірусної інфекції, а в Австралії все більше людей збираються на свята, інші проблеми зі здоров’ям можуть відійти на другий план.



Зараз лікарі та спеціалісти заохочують пацієнтів виділяти час, щоб записатися на важливі медичні огляди, щоб переконатися, що інші індивідуальні проблеми можна вирішити.



Цього року національне дослідження жіночого здоров’я, проведене Джин Хейлс, показало, що чотири з десяти жінок, які взяли участь, вважали, що їхнє здоров’я погіршилося під час пандемії.

