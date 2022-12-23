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Знайдіть час для перевірки стану здоров'я

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Під високим кутом зору медсестра тримає медичне обладнання під час пояснення пацієнту в клініці

Під високим кутом зору медсестра тримає медичне обладнання під час пояснення пацієнту в клініці Credit: Maskot/Getty Images/Maskot

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Published 24 December 2022 at 8:47am
By Stephanie Corsetti
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
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Медичні працівники попереджають пацієнтів про те, щоб триваюча пандемія COVID-19 не зірвала їхні звичайні щеплення та обстеження, які захищають їх від хвороби. Практикуючі лікарі стурбовані тим, що люди, які пропускають перевірки, можуть ризикувати невиявленими захворюваннями або загостренням, тоді як регулярні огляди можуть мати значення.

Published 24 December 2022 at 8:47am
By Stephanie Corsetti
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Available in other languages
Коли країною прокочуються хвилі коронавірусної інфекції, а в Австралії все більше людей збираються на свята, інші проблеми зі здоров’ям можуть відійти на другий план.
Зараз лікарі та спеціалісти заохочують пацієнтів виділяти час, щоб записатися на важливі медичні огляди, щоб переконатися, що інші індивідуальні проблеми можна вирішити.
Цього року національне дослідження жіночого здоров’я, проведене Джин Хейлс, показало, що чотири з десяти жінок, які взяли участь, вважали, що їхнє здоров’я погіршилося під час пандемії.
Дослідження охопило 14 000 респондентів і вперше було перекладено арабською, в'єтнамською та китайською мовами.
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