SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Tеніс заради миру у Мельбурні напередодні АО 2023

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Tennis Play for Peace, Melbourne, 11 Jan 2023.jpg

Tennis Play for Peace, Melbourne, 11 Jan 2023.

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Published 13 January 2023 at 4:26pm, updated an hour ago at 4:31pm
By Bogdan Rudnytski
Source: SBS

Tennis Australia, Australian Open і ЮНІСЕФ об'єднaли тенісну спільноту для підтримки зусиль з надання гуманітарної допомоги українцям у зв'язку з війною в Україні.

Published 13 January 2023 at 4:26pm, updated an hour ago at 4:31pm
By Bogdan Rudnytski
Source: SBS
11 січня в Мельбурні відбулася благодійна акція, в якій взяли участь зірки тенісу – Рафаель Надаль, Марія Саккарі, Коко Гауфф, Григор Димитров, Енді Маррей, Ділан Алкотт, Алекс де-Мінаур, Саша Звєрєв, Франсіс Тіафо, а також українці Марта Костюк, Даяна Ястремська та Олексій Крутих. Та найстаріший тенісист у світі з України Леонід Станіславський.
На відкритті благодійної акції Теніс заради миру виступив змушаний хор "Воля" під керівництвом Заслуженого діяча мистецтв України Володимира Головка. А наприкінці цьго тенісного дійства відомий австралійський гурт Vika & Linda...

Ukrainian Combined Choir Volia (Volya means freedom in Ukrainian). Tennis Plays for Peace, Melbourne 2023..jpg
Ukrainian Combined Choir Volia (Volya means freedom in Ukrainian). Tennis Plays for Peace, Melbourne 2023.
Найкращі тенісисти світу на чолі з леґендарним іспанцем Рафаелем Надалем провели серію показових матчів. Метою заходу був збір коштів для українських дітей.

Tennis Play for Peace - the tennis-star Rafael Nadal..jpg
Tennis Play for Peace - the tennis-star Rafael Nadal.

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Відбулося жеребкування основного турніру на Відкритому чемпіонаті Австралії. Шість українських тенісистів позмагаються за основний приз АО 2023.

Чоловіки
Олексій Крутих (Україна) – (23) Дієго Шварцман (Аргентина)

Жінки
Леся Цуренко (Україна) – Кароліна Мухова (Чехія)
Катерина Байндль (Україна) – Каміла Рахімова
Даяна Ястремська (Україна) – (17) Альона Остапенко (Латвія)
Марта Костюк (Україна) – (28)Аманда Анісімова (США)
Ангеліна Калініна (Україна) – Коко Вандевей (США)
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