Tеніс заради миру у Мельбурні напередодні АО 2023

11 січня в Мельбурні відбулася благодійна акція, в якій взяли участь зірки тенісу – Рафаель Надаль, Марія Саккарі, Коко Гауфф, Григор Димитров, Енді Маррей, Ділан Алкотт, Алекс де-Мінаур, Саша Звєрєв, Франсіс Тіафо, а також українці Марта Костюк, Даяна Ястремська та Олексій Крутих. Та найстаріший тенісист у світі з України Леонід Станіславський.



На відкритті благодійної акції Теніс заради миру виступив змушаний хор "Воля" під керівництвом Заслуженого діяча мистецтв України Володимира Головка. А наприкінці цьго тенісного дійства відомий австралійський гурт Vika & Linda...





Ukrainian Combined Choir Volia (Volya means freedom in Ukrainian). Tennis Plays for Peace, Melbourne 2023. Найкращі тенісисти світу на чолі з леґендарним іспанцем Рафаелем Надалем провели серію показових матчів. Метою заходу був збір коштів для українських дітей.





Tennis Play for Peace - the tennis-star Rafael Nadal.



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Відбулося жеребкування основного турніру на Відкритому чемпіонаті Австралії. Шість українських тенісистів позмагаються за основний приз АО 2023.





Чоловіки



Олексій Крутих (Україна) – (23) Дієго Шварцман (Аргентина)





Жінки



Леся Цуренко (Україна) – Кароліна Мухова (Чехія)



Катерина Байндль (Україна) – Каміла Рахімова



Даяна Ястремська (Україна) – (17) Альона Остапенко (Латвія)



Марта Костюк (Україна) – (28)Аманда Анісімова (США)

