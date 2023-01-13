Tеніс заради миру у Мельбурні напередодні АО 2023

11 січня в Мельбурні відбулася благодійна акція, в якій взяли участь зірки тенісу – Рафаель Надаль, Марія Саккарі, Коко Гауфф, Григор Димитров, Енді Маррей, Ділан Алкотт, Алекс де-Мінаур, Саша Звєрєв, Франсіс Тіафо, а також українці Марта Костюк, Даяна Ястремська та Олексій Крутих. Та найстаріший тенісист у світі з України Леонід Станіславський.
На відкритті благодійної акції Теніс заради миру виступив змушаний хор "Воля" під керівництвом Заслуженого діяча мистецтв України Володимира Головка. А наприкінці цьго тенісного дійства відомий австралійський гурт Vika & Linda...
Найкращі тенісисти світу на чолі з леґендарним іспанцем Рафаелем Надалем провели серію показових матчів. Метою заходу був збір коштів для українських дітей.
Ukrainian Combined Choir Volia (Volya means freedom in Ukrainian). Tennis Plays for Peace, Melbourne 2023.
Tennis Play for Peace - the tennis-star Rafael Nadal.
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Відбулося жеребкування основного турніру на Відкритому чемпіонаті Австралії. Шість українських тенісистів позмагаються за основний приз АО 2023.
Чоловіки
Олексій Крутих (Україна) – (23) Дієго Шварцман (Аргентина)
Жінки
Леся Цуренко (Україна) – Кароліна Мухова (Чехія)
Катерина Байндль (Україна) – Каміла Рахімова
Даяна Ястремська (Україна) – (17) Альона Остапенко (Латвія)
Марта Костюк (Україна) – (28)Аманда Анісімова (США)
Ангеліна Калініна (Україна) – Коко Вандевей (США)