Дочка про спогади мами-свідка Голодоморів в Україні у 1932-1933 роках

Точних даних про кількість жертв Голодоморів нема і досі. За різними підрахунками комуністи та їх поплічники знищили від 7 до 12 мільйонів людей у 1921-1923, 1932-1933 і 1946-1947 роках. Про нелегку долю свідка і потерпілої від комуно-большевицького Ґеноциду в Україні св. пам. Тетяни Черевань Волинець (Полтавщина, 12/2/1924 – Мельбурн, 21/1/2017) розповідає її дочка Тетяна Захар'як із Мельбурна. Слухайте і розповідайте іншим...





