Дочка про спогади мами-свідка Голодоморів в Україні у 1932-1933 роках

Точних даних про кількість жертв Голодоморів нема і досі. За різними підрахунками комуністи та їх поплічники знищили від 7 до 12 мільйонів людей у 1921-1923, 1932-1933 і 1946-1947 роках. Про нелегку долю свідка і потерпілої від комуно-большевицького Ґеноциду в Україні св. пам. Тетяни Черевань Волинець (Полтавщина, 12/2/1924 – Мельбурн, 21/1/2017) розповідає її дочка Тетяна Захар'як із Мельбурна. Слухайте і розповідайте іншим...
2012. Tatiana Zachariak and her mother Tetyana Czerewan Wolynecz (Poltava, 12-2-1924 – Melbourne, 21-1-2017) Source: SBS / SBS Ukrainian
Published 25 November 2022 at 7:47pm, updated 23 minutes ago at 8:16pm
By Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Листопад. Кожного року цього місяця українці по всій планеті згадують страшні лихоліття сталінського режиму, коли з політичних мотивів комуняцька влада голодом і тортурами знищувала українців. А цьогоріч 21-27 листопада Україна і світ проводять Тиждень вшанування жертв Голодомору-геноциду 1932-33 років в Україні проходить під гаслом: “Пам’ятаємо! Єднаємося! Переможемо!”. (З архіву
Published 25 November 2022 at 7:47pm, updated 23 minutes ago at 8:16pm
By Bogdan Rudnytski
Source: SBS
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