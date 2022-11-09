Украіна сьогодні - 9/11/2022

Ukrainian President Volodymyr Zelensky appears on a screen as he delivers a speech at the COP27 climate conference at the Sharm el-Sheikh International Convention Centre, in Egypt's Red Sea resort city of the same name, on November 8, 2022. (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP) (Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images) Source: AFP / AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images



Лідер республіканців у Палаті представників США Кевін Маккарті, який після проміжних виборів 8 листопада може стати її спікером, заявив про підтримку України. В інтерв'ю CNN він сказав, що "дуже підтримує Україну", але у разі перемоги республіканців на виборах автоматичного погодження запитів на допомогу Україні у Палаті представників не буде. Пояснив при цьому, що домагатиметься більшої підзвітності коштів, які США спрямовують в Україну.





Те, що контроль над виконавчою владою можуть отримати республіканці в результаті проміжних виборів до Конгресу, не є трагічним для України. Бо ситуація з Росією - це сфера зовнішньої політики, в які США є одностайні з іншими країнами і, зокрема, членами НАТО. Таку думку у коментарі висловив політичний експерт Андрій Вігірінський.





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Нового Прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака найближчим часом очікують в Україні з офіційним візитом. Точну дату не повідомляють з міркувань безпеки. Про це в ефірі Sky News повідомив посол України в Лондоні Вадим Пристайко. Ріші Сунак сприймає вторгнення Росії в Україну так само серйозно, як і його попередники на найвищій урядовій посаді, - запевнив український дипломат.





Австралієць Гленн Коломейц очолить мобільні групи з розслідування воєнних злочинів в Україні. Ветерана Афганістану та Східного Тимору, а також колишнього слідчого поліції Нової Південної Валії долучив до співпраці фонд у Великій Британії, з яким співпрацює Офіс Генеральної прокуратури України. Коломейц працюватиме на посаді старшого прокурора з розслідування воєнних злочинів і допоможе розслідувати 20 000 обвинувачень російських вояків у воєнних злочинах, які задокументувала Україна після повномасштабного вторгнення Росії. Йдеться про невибіркові обстріли цивільних осіб та об'єктів інфраструктури, сексуальне насильстве, примусове переміщення людей до Росії та геноцид. Коломейц вже заявив, що його зусилля є продовженням підтримки, яку вже надала Австралія, зокрема зброєю.





А кілька днів тому стало відомо, що у боях з російськими окупантами на Донбасі загинув громадянин Австралії 40-річний Тревор К'єльдал. Він прибув в Україну ще на початку року і допомагав боротися з російськими окупантами. За даними видання The Gardian, його родині надають необхідну консульську допомогу. У липні він отримав небезпечне для життя поранення, але у вересні повернувся на фронт.





The Italian government is preparing a new arms package for Ukraine that will include air defence systems. Credit: Ukrinform.



І до ситуації на фронті. Упродовж минулої доби російські війська завдали близько десяти ракетних, майже чотири десятки авіаційних ударів та понад сотню обстрілів з реактивної артилерії по Україні. Під вогнем були міста і села Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Найгарячіше на Донбасі. Сили оборони України відбили російські атаки біля 11-ти населених пунктів регіону. На півдні, на Херсонщині, біля Новософіївки, окупанти посилили свої угруповання «чеченцями», які долучилися до пограбування місцевих жителів. На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. У Білорусі продовжується формування російсько-білоруського угруповання військ і зберігається загроза авіаційних ударів із застосуванням безпілотників. Про втрати російського війська за минулу добу розповів речник українського Генштабу Андрій Ковальов.





В останні тижні Сили оборони України почали частіше збивати ворожі літаки та гелікоптери, бо росіяни частіше використовують штурмову авіацію. Про це розповів речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат . Авіація використовується агресором через брак наземних засобів, розповів представник міноборони. Відтак, ЗСУ на окремих напрямках на півдні та сході України продовжують витісняти російське військо з окупованих територій. Ці факти підтверджує і заступниця Міністра оборони Ганна Маляр. Про конкретні здобутки міноборони розповість пізніше у Міністерстві оборони.





Не евакуацію, а депортацію проводять російські окупанти на захоплених територіях Херсонщини, російська армія готує пастку, імітуючи евакуацію з правобережжя Дніпра. Про це сказав у своєму коментарі військовий експерт Петро Черник.





Тим часом українська розвідка попереджає, що російські окупанти найближчими днями можуть обстріляти окуповані житлові райони Херсонської області, зокрема ті, які розташовані на правому березі Дніпра. Робити це мають намір, щоб звинуватити у злочинах проти цивільного населення ЗСУ. Розвідники також не сумніваються, що Росія продовжить і далі атакувати енергетичні об'єкти України та гідротехнічні споруди. У розвідці вважають, що Росія зможе подвоїти свої ракетні атаки по території України після отримання боєприпасів, замовлених в Ірану. Наразі Росії критично не вистачає боєприпасів - залишилося всього 120 "Іскандерів" та 40 "Кинджалів". Але реагуючи на плани Росії придбати в Ірану балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, Україна наголошує, що поки не має ефективного захисту від цих ракет, які вражають цілі на набагато вищих швидкостях, ніж російські крилаті ракети чи безпілотники, проте запит до партнерів вже відправлено.





Якщо не буде нових російських атак по інфраструктурі, ситуація з енергопостачанням в Україні може покращитися вже найближчими днями. Як повідомив голова Правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, найскладніша ситуація зараз спостерігається на Київщині та Харківщині. У цих регіонах, крім графіків планових погодинних відключень доводиться застосовувати додаткові аварійні, щоб збалансувати енергосистему. Енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб повернути стабільне електропостачання в оселі українців, каже Володимир Кудрицький . Нагадаємо, обʼєднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак 10, 11, 17, 22 жовтня та 2 листопада. Від російських обстрілів постраждало майже 40% енергетичної інфраструктури.





В Україні почалися конструкторські роботи з проектування будівництва другого літака АН-225 Мрія — найбільшого та найпотужнішого у світі транспортного авіалайнера. Про це розповіли у прес-службі авіабудівного концерну "Антонов". За наявною експертною оцінкою, на теперішній час є близько 30 відсотків комплектуючих, які можна використати для другого літака. Вартість будівництва оцінюється щонайменше у пів мільярда євро. Нагадаю, наприкінці лютого російські окупанти під час спроби захопити Київ знищили в аеропорту Гостомеля флагман української авіації АН-225 Мрія. Авіалайнер перебував там на ремонті.





9 листопада, у День української писемності та мови, о 11-ій годині за київським часом відбудеться багаторічна традиційна акція - Всеукраїнський радіодиктант Національної єдності. Акцію проводить Суспільне телерадіомовлення України. Написання Радіодиктанту-2022 адаптували до умов воєнного часу. З міркувань безпеки не організовували масштабних локацій для написання диктанту. Невеликі майданчики для колективного написання розташовані у бомбосховищах на випадок повітряної небезпеки. Також, традиційно пишуть радіодиктант національної єдності українці по всьому світові., - розповіла виконавча продюсерка Українського радіо Юлія Шелудько. Якщо написати радіодиктант під час прямого ефіру не вийде, то його аудіоверсію можна буде прослухати повторно на сайті Українського радіо. Головна умова - надіслати текст для перевірки організаторам не пізніше наступного дня. Це можна буде зробити як звичайною поштою, так і електронною.





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