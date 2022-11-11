Україна сьогодні - 11/11/2022

Збройні сили України провели успішні бої на Луганщині, розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов. «На Луганщині лише за минулу добу підрозділи наших військ просунулися на деяких напрямках в ході ведення бойових дій на відстань до двох кілометрів», – зазначив він. Водночас, за словами Громова, на Донеччині оперативна ситуація наразі є «найскладнішою»: російські війська ведуть там наступальні дії, а також здійснюють ракетні удари та авіаційні обстріли не лише позицій Збройних сил України, а й об’єктів цивільної інфраструктури. Крім того, Українські військові деокупували 260 квадратних кілометрів, під час контрнаступу звільнили на межі Херсонської та Миколаївської областей 12 населених пунктів.





10 листопада 2022 року Збройні сили України звільнили населений пункт Снігурівка Миколаївської області силами 131-го окремого розвідувального батальйону, - про це повідомляє Telegram канал Оперативний Збройні сили України. Місто Снігурівка перебувало під контролем російських загарбників впродовж восьми місяців із 19 березня 2022 року. Деокупація цього населеного пункту має стратегічно важливе значення - з нього відкриваються шляхи на Херсон і Миколаїв, а далі й - на Кривий Ріг.







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На Херсонщині все ще триває переміщення російських військ на лівий берег Дніпра, проте достатньо ворожих сил залишається на правобережжі. Про це в ефірі загальнонаціонального марафону розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк .



Щоб російські війська повністю відійшли з Херсона на лівий берег Дніпра потрібно до декількох тижнів, бо це складна операція. Про це в інтерв’ю «Телевізійній службі новин» розповів заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь. Він прокоментував заяву очільника Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі про те, що процес відходу окупантів від Херсона може тривати від кількох днів до тижнів.







Велика Британія найближчим часом надасть Україні тисячі додаткових ракет «земля-повітря», щоб допомогти протистояти російським атакам по інфраструктурі. Про це заявив міністр оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Бен Воллес, повідомили у Генштабі Збройних сил України.



“Це зобов’язання щодо надання ще сотень ракет “земля-повітря” продовжує нашу оборонну підтримку України проти російської агресії та допоможе Україні протистояти загрозі незаконного ураження критично важливої національної інфраструктури”, — розповів британський міністр оборони Бен Воллес. Це стало відомо після того, як Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відвідав 9 листопада два навчальні полігони, де наразі 1900 українських новобранців проходять підготовку, організовану силами Великобританії та іншими країнами-партнерами та незабаром повернуться до України.



Крім того прем’єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Ріші Сунак повідомив, що до середини грудня Британія планує поставити в Україну 25 000 комплектів одягу для екстремальних холодів, 20 000 спальних мішків і 150 ізотермічних наметів.





У найближчі тижні, Франція передасть Збройним Силам України ще шість гаубиць Caesar. Про це розповів міністер оборони Франції Себастьян Лекорню , в ефірі LCI. Це озброєння, яке президент Еммануель Макрон обіцяв відправити Україні в рамках військової допомоги. «Ми доставимо їх у найближчі тижні. Наразі ми поставили інші види артилерії попереднього покоління — гаубиці TRF1», - сказав міністр. Себастьян Лекорню запевнив, що Франція обов'язково виконає свою обіцянку поставити Україні 24 гаубиць Caesar. Крім того, міністр оборони наголосив, що Франція не є стороною конфлікту, а лише допомагає Україні захистити свою незалежність та територіальну цілісність.





Іспанські Збройні Сили готуватимуть українських військових. Про це пише видання Vozpopuli, повідомляє " Європейська правда". Угоду про співпрацю між Міністерством оборони Іспанії та урядом Україну було підписано в понеділок. Згідно з домовленостями, передбачається навчання від базового курсу знешкодження вибухових речовин до парамедичного навчання. Навчальні курси проводитимуться в армійській піхотній академії Толедо. Навчальні ротації проходитимуть кожні два місяці, в них братимуть участь 400 українських військовослужбовців. За останніми даними, наданими Міністерством оборони, Іспанія передала Україні пакет військової допомоги, який включає: батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide та ракети до неї; чотири зенітно-ракетні комплекси Hawk; протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди; інше військове спорядження.





10 листопада Всесвітній день науки в ім'я миру та розвитку. В Україні 10 листопада як і в усьому світі відзначали— Всесвітній день науки в ім'я миру та розвитку. За 31 рік Незалежності українські науковці зробили багато важливих фундаментальних і прикладних відкриттів. У Львові науковці створили для військовослужбовців спеціальний кровоспинний засіб. Над його розробкою працювали професори Львівського медичного університету імені Данила Галицького Ростислав Білий, Максим Луцик та Ростислав Стойка. Про це Суспільному розповів професор Ростислав Білий. Над створенням препарату вони почали працювати ще у 2014 році і через рік препарат був уже готовий. У 2016 році науковці отримали патент України на винахід, повідомляє «Укрінформ». За словами Ростислава Білого, 10 грамів такого порошку достатньо, щоб 100 мілілітрів крові перетворилось на густий гель. Спонсором виробництва кровоспинного препарату став топ-менеджер одного з американських медичних центрів доктор Шандор Варі.



