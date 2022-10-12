SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Нова країна: синдром міґранта

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

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Український нейропсихолог, емоційно-фокусований терапевт Марина Вєжис.

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Published 12 October 2022 at 1:46pm, updated 3 hours ago at 4:40pm
By Iryna Hermanovych
Source: SBS

Міґрантам притаманно відчувати тривогу, роздратування та навіть впадати в депресивний стан. Процес пристосування до нової країни може займати декілька місяців. І у цей час новоприбулим варто пройти через певні етапи, які в психології називають «синдромом міґранта». Про це журналістка Ірина Германович із Брізбена розмовляє з українським нейропсихологом, емоційно-фокусованим терапевтом Мариною Вєжис, котра протягом десяти років в Україні працювала у ділянках лікування депресії, тривоги, професійного самовизначення та кар’єрних питань.

Published 12 October 2022 at 1:46pm, updated 3 hours ago at 4:40pm
By Iryna Hermanovych
Source: SBS
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