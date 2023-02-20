Війна 2014 - 2023 і українські волонтери: усе - в ім'я Перемоги

У розмові з журналісткою Ольгою Гашко пан Притула згадує рік війни та ділиться своїми поглядами на ситуацію, потребу помочі Україні, зокрема у цій страхітливій війні, що почалася 2014-го року й особливої жорстокості набрала рік тому...





Serhiy Prytula has been volunteering for the Ukrainian army since 2014 when Russia began occupying Crimea and Donbas. The Foundation is currently purchasing equipment, medical supplies, and vehicles for the military. Another area of work is humanitarian aid. Credit: Serhiy Prytula Charitable Foundation.



Дізнатися більше про фонд Сергія Притули можна за посиланням:





The Foundation is currently purchasing equipment, medical supplies, and vehicles for the military. Credit: Serhiy Prytula Charitable Foundation. Якщо ви хочете допомогти українській армії, знаходячись в Австралії, це можна зробити через фонд Сергія Притули тут:













Фонд Сергія Притули координує свою допомогу армії також із іншим великим українським волонтерським фондом «Повернись живим», щоб не дублювати запити військових і надавати допомогу найбільш ефективно.





Про «Повернись Живим» можна дізнатися більше на сторінці цього фонду:



