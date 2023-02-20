Війна 2014 - 2023 і українські волонтери: усе - в ім'я Перемоги

Serhiy Prytula used the resources of his Foundation to support the military.JPG

Serhiy Prytula is a well-known Ukrainian TV presenter. He has been volunteering for the Ukrainian army since 2014 when Russia began occupying Crimea and Donbas. In 2020, during the coronavirus pandemic, Serhiy Prytula established a Charitable Foundation to help in non-military areas. And from February 2022, due to the full-scale offensive of Russia, Serhiy Prytula used the resources of his Foundation to support the military. Credit: Serhiy Prytula Foundation.

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Сергій Притула – відомий в Україні та поза її межами волонтер та засновник благодійного фонду, що допомагає українській армії, а також потребуючим і постраждалим через бойові дії. У мирному житті Сергій був не менш відомим телевізійним ведучим, а з початком повнономасштабного російського військового вторгнення на українські землі зосередився на волонтерській діяльності...

У розмові з журналісткою Ольгою Гашко пан Притула згадує рік війни та ділиться своїми поглядами на ситуацію, потребу помочі Україні, зокрема у цій страхітливій війні, що почалася 2014-го року й особливої жорстокості набрала рік тому...

Serhiy Prytula has been volunteering for the Ukrainian army since 2014 when Russia began occupying Crimea and Donbas.JPG
Serhiy Prytula has been volunteering for the Ukrainian army since 2014 when Russia began occupying Crimea and Donbas. The Foundation is currently purchasing equipment, medical supplies, and vehicles for the military. Another area of work is humanitarian aid. Credit: Serhiy Prytula Charitable Foundation.

Дізнатися більше про фонд Сергія Притули можна за посиланням:

The Foundation is currently purchasing equipment, medical supplies, and vehicles for the military.jpg
The Foundation is currently purchasing equipment, medical supplies, and vehicles for the military. Credit: Serhiy Prytula Charitable Foundation.
Якщо ви хочете допомогти українській армії, знаходячись в Австралії, це можна зробити через фонд Сергія Притули тут:

 
Serhiy Prytula is a well-known Ukrainian TV presenter who is adored all over the country. He has been volunteering for the Ukrainian army since 2014 when Russia began occupying Crimea and Donbas..jpg

Фонд Сергія Притули координує свою допомогу армії також із іншим великим українським волонтерським фондом «Повернись живим», щоб не дублювати запити військових і надавати допомогу найбільш ефективно.

Про «Повернись Живим» можна дізнатися більше на сторінці цього фонду:

Зробити пожертву у фонд «Повернись Живим» можна тут:

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