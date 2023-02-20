Війна 2014 -2023: світове українство і міжнародне співтовариство

Stefan Romaniw, OAM, First Vice President of the Ukrainian World Congress and Co-Chair of the Australian Federation of Ukrainian Organisations.

Stefan Romaniw, OAM, First Vice President of the Ukrainian World Congress and Co-Chair of the Australian Federation of Ukrainian Organisations. Source: SBS / AFUO - SBS

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"365 DAYS of RUSSIA'S full-scale INVASION. 9 years of war against Ukraine". "365 днів у війні, що триває 9 років..." Ось такi лейтмотиви Світового Конґресу Українців у рамцях відзначення трагічної річниці широкомасштабного військового вторгнення російських збройних сил на подальші українські землі, опісля захоплення ними частини Донбасу та анексії Криму. Про це і йде мова у бесіді Богдана Рудницького із паном Стефаном Романівим, Першим віцепрезидентом Світового Конґресу Українців та Співголовою Союзу Українських Організацій Австралії...

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