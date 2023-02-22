Війна, тренування, змагання і олімпійські надії славної волинянки Ірини Климець

У розмові для SBS Українською панна Ірина Климець розповідає про свої дороги до вершин у спорті, зокрема у такому своєрідному виді як метання молота.



The winners. Supplied by Iryna Klymets. Випускниця маґістратури Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки також ділиться у бесіді з Богданом Рудницьким і своїми переживаннями, пов'язаними з війною, тугою за загиблими українцями, у тому числі й за спортсменами.



Iryna Klymets, Ukraine. Gettyimages. З огляду на високий потенціал української спортсменки, Ірину вважають однією з реальних претенденток на медалі Олімпійських ігор, які мають відбутися у Парижі...

