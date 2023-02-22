Війна, тренування, змагання і олімпійські надії славної волинянки Ірини Климець

Olympic Ukrainian hammer thrower Iryna Klymets from Lutsk.jpg

Olympic Ukrainian hammer thrower Iryna Klymets from Lutsk. Supplied by Iryna Klymets.

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Українська легкоатлетка Ірина Климець у ці дні перебуває у Мельбурні, дякуючи австралійцям-спонсорам, зокрема і відомому австралійському тренерові з легкої атлетики Matt Horneman. Завтра, 23 лютого, славна волинянка, котра брала участь у двох попередніх Оліпійських Іграх, виступатиме на турнірі високого ранґу the World Athletics Continental Tour Gold level meet...

У розмові для SBS Українською панна Ірина Климець розповідає про свої дороги до вершин у спорті, зокрема у такому своєрідному виді як метання молота.
The winners.jpg
The winners. Supplied by Iryna Klymets.
Випускниця маґістратури Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки також ділиться у бесіді з Богданом Рудницьким і своїми переживаннями, пов'язаними з війною, тугою за загиблими українцями, у тому числі й за спортсменами.
Iryna Klymets, Ukraine.pg
Iryna Klymets, Ukraine. Gettyimages.
З огляду на високий потенціал української спортсменки, Ірину вважають однією з реальних претенденток на медалі Олімпійських ігор, які мають відбутися у Парижі...
Olympic Ukrainian hammer thrower Iryna Klymets.jpg
Olympic Ukrainian hammer thrower Iryna Klymets. Credit: Gettyimages.
Share

Latest podcast episodes

Meeting with the President of the Council of Ministers of the Italian Republic in Kyiv..jpeg

Україна сьогодні - 22-02-2023

SBS Ukrainian

Бюлетень SBS новин - 21-02-2023

President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy and President of the United States Joe Biden held talks in Kyiv.jpeg

Україна сьогодні - 21-02-2023

Stefan Romaniw, OAM, First Vice President of the Ukrainian World Congress and Co-Chair of the Australian Federation of Ukrainian Organisations.

Війна 2014 -2023: світове українство і міжнародне співтовариство